ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سقوط أمطار متوسطة على مدن القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:55 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
شهدت محافظة القليوبية صباح اليوم الأربعاء سقوط أمطار متوسطة على أماكن متفرقة بالقرى والمدن دون أى تأثير على حياة المواطنين اليومية. 

من جانبها أعلنت  شركة مياه القليوبية حالة الطوارئ والدفع بمعدات الشركة فور سقوط الأمطار لرفع أي مياه تتجمع من الأمطار.

وقالت الشركة إن الوضع مستقر وكافة الطرق والأنفاق والكباري تعمل بكفاءة حيث تم الدفع بالسيارات لشفط مياه الأمطار.

من جانبه أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والسرعة في التعامل مع مياه الأمطار وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار عمل المعدات والسيارات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسحب أى تجمعات المياه، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.

من جانبها أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن إجراء أعمال غسيل دوري لشبكات المياه بمدينة بنها، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء  وحتى الساعة الرابعة فجرًا.

وأوضحت الشركة  فى بيان لها أن أعمال الغسيل تتم  بصفة دورية وطبقًا لخطة معتمدة بالتعاون مع مديرية الصحة للتأكد من إنتاج وتوزيع مياه شرب نقية وفى إطار حرص الشركة على سلاسة إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك طبقًا للمواصفات القياسية. 

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة.
سقوط أمطار متوسطة على مدن القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. صور
سقوط أمطار متوسطة على مدن القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. صور
سقوط أمطار متوسطة على مدن القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. صور
سقوط أمطار متوسطة على مدن القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. صور
سقوط أمطار متوسطة على مدن القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن شبين القناطر 8 ساعات في القليوبية..غدا

أمطار خفيفة ومتوسطة على قرى ومدن القليوبية

أمطار وتجمعات للمياه بشوارع القليوبية .. صور

انفجار الخط الرئيسي.. انقطاع المياه عن منطقة بهتيم بشبرا الخيمة

قطع المياه 5 ساعات عن مدينة شبين القناطر .. اليوم

قطع المياه عن بنها غدا.. اعرف المواعيد

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يرفع التأهب في البحر الأحمر | اعرف السبب

نَفَسِي باخده بالعافية.. شبيهة زبيدة ثروت فاطمة هتلر تكشف تعرضها لأزمة

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو

بايدن يصل واشنطن استعدادا لتنصيبه رئيسا لأمريكا

مازن يحيى: ليس لنا علاقة بإيقاف الشناوي.. ولجنة الانضباط تمارس عملها داخل الاتحاد

ماذا قال الإمام الشافعي يوم وفاته.. 18 كلمة توزن بماء الذهب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة