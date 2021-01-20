سقوط أمطار متوسطة على مدن القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. صور

من جانبها أعلنت شركة مياه القليوبية حالة الطوارئ والدفع بمعدات الشركة فور سقوط الأمطار لرفع أي مياه تتجمع من الأمطار.







من جانبه أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والسرعة في التعامل مع مياه الأمطار وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.



وشدد المحافظ على استمرار عمل المعدات والسيارات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسحب أى تجمعات المياه، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.



من جانبها أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن إجراء أعمال غسيل دوري لشبكات المياه بمدينة بنها، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة الرابعة فجرًا.



وأوضحت الشركة فى بيان لها أن أعمال الغسيل تتم بصفة دورية وطبقًا لخطة معتمدة بالتعاون مع مديرية الصحة للتأكد من إنتاج وتوزيع مياه شرب نقية وفى إطار حرص الشركة على سلاسة إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك طبقًا للمواصفات القياسية.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة.



وقالت الشركة إن الوضع مستقر وكافة الطرق والأنفاق والكباري تعمل بكفاءة حيث تم الدفع بالسيارات لشفط مياه الأمطار.