قافلة سكانية شاملة مجانًا بقرية العزبة الحمراء بمركز الدلنجات

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.







في السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة، بتنظيم قافلة سكانية شاملة بالعزبة الحمراء التابعة للوحدة المحلية لقرية مؤسسة البستان وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من "الصحة - محو الأمية وتعليم الكبار - الطب البيطري - شركة مياه الشرب بالبحيرة - التموين - قسم الكهرباء بالمركز).





وشملت القافلة "سيارة تنظيم أسرة - أطباء باطنة وأطفال وجلدية - سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع - - سيارة سلع غذائية مخفضة وقافلة من الطب البيطري)، كما تم تقديم الخدمات الطبية بتوقيع الكشف على ٣٤٥ مريضا (١١٠ باطنة - ١١٠ أطفال)، وعمل تحاليل لـ ٢٧٠ حالة، بالإضافة إلى ٣٧ حالة بالعيادات المتنقلة، وتم صرف أدوية لـ ١٩٠ تذكرة.





كما تم عقد امتحان فوري لمحو الأمية لـ ١٥ دارسا بالتنسيق مع فرع هيئة محو الأمية، وشملت القافلة تقديم الخدمات البيطرية من خلال الكشف على ٦٠٠ رأس من الماعز والأغنام و٥٠ رأسا من الأبقار، وتم أخذ ١٠ عينات من الماشية لفحص البروسيلا، وتم أثناء القافلة صيانة كشافات الإنارة بالقرية.







يذكر أن محافظ البحيرة، استعرض الجهود التي قامت بها مديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر ديسمبر الماضي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار المرضى.







جاء ذلك في إطار جهود الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الانتظار تخفيفًا عن كاهل المرضى، أسفرت عن إجراء 724 عملية جراحية عبارة عن "52 جراحة عظام - 51 جراحة مخ وأعصاب - 463 عيون - 79 جراحة أورام - 15 جراحة أوعيه دموية والقسطرة الطرفية - 59 قسطرة قلبية - 5 قلب مفتوح".





وأعلن محافظ البحيرة بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة"، اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر الماضي، وتستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، ومتابعة الفحص والعلاج للحد من الوفيات.





وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن المبادرة تقدم الخدمة الطبية من خلال 164 موقعًا بوحدات ومراكز صحة الأسرة، بالإضافة إلى 38 فريقًا متحركًا، و47 موقعًا ثابتًا، بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة، وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 عامًا فأكثر، وعددهم مليون و333 ألفا و578 نسمة.





وأشار إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري وعمل قياس سكر عشوائي، وقياس ضغط الدم، وقياس الوزن والطول، وحال اكتشاف زيادة عن المعدلات الطبيعية، يتم إحالة المريض إلى مستشفيات مديرية الصحة لإجراء الفحوصات اللازمة، وتلقي العلاج اللازم من خلال المنظومة الصحية.





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