محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور، الدلنجات، المحمودية، رشيد، حملة مكبرة لتطهير وتنظيف الشوارع ومراجعة أعمال الكهرباء وإزالة كل حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.





وأسفرت الحملة، عن صيانة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات ورفع ٨٦٠ طن قمامة وصيانة ٩٥ كشاف إنارة وازالة ٢٢٤ مخالفة إشغال بواقع: ورفع ١٣٩ حالة إشغال وصيانة ٥٠ عمود إنارة على الطريق الزراعي ورفع ٥٢٠ طن قمامة بنطاق مركز ومدينة دمنهور.





كما تم رفع ٨٠ طن قمامة وصيانة ٣٠ عمود إنارة بمركز الدلنجات وإزالة ٨٥ حالة إشغال ورفع ٩٠ طن قمامة بمركز رشيد، ورفع ١٧٠ طن قمامة وصيانة ١٥ عمود إنارة بنطاقة مركز ومدينة المحمودية.





وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات النظافة ومراجعة اعمال الكهرباء وإزالة كل حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.