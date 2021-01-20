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رياضة

لوفرين: ليفربول ويورجن كلوب يفتقدانني

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:10 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد الكرواتي ديجان لوفرين، مدافع نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، أن فريقه السابق ليفربول الإنجليزي، يفتقده كثيرًا على حد قوله.

ورحل لوفرين عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده مع الفريق، لينضم مجانًا لـ زينيت سان بطرسبرج.

وقال لوفرين في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية":"أعتقد أن ليفربول يفتقدونني أكثر مما أفتقدهم، ويورجن كلوب يعلم ذلك لأننا نتواصل معًا."

وأضاف:" لقد كتب لي مؤخرًا" نحن نفتقدك".. لست نادمًا على الرحيل، قرار رحيلي عن ليفربول الصيف الماضي كان نهائيًا ولا أفكر في العودة مجددًا للفريق."

وأكمل قائلًا:" لقد تحدثت مع يورجن بعد رحيلي، لن أذكر التفاصيل، لكنه قال عني أشياء جيدة للغاية."

ويعاني ليفربول من الأزمات على مستوى خط الدفاع، بعد إصابة مدافعيه فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب.
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