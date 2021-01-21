الأعلى للجامعات يكشف مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول.. بعد غد

يعقد المجلس الأعلى للجامعات يوم السبت المقبل، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي سيناقش به عددا من الأمور الهامة على رأسها سير العملية التعليمية ومستجدات الوضع بالمستشفيات الجامعية.









ومن جانبه قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاجتماع سيتناول الاستعدادات للامتحانات وكيفية إجرائها في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، مؤكدا أنها ستجرى في موعدها بعد انتهاء اجازة منتصف العام الدراسي ولا تغيير في هذا الموعد حتى الآن.









وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه خلال شهر فبراير سيتم النظر في الوضع الصحي وبناء عليه سيتخذ القرار النهائي، والذي قد يشمل القرار دمج الامتحانات مع الفصل الدراسي الثاني.







