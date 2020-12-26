وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

يحضر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم اليوم، السبت، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات؛ بصفته عضوًا في المجلس.





وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هناك تنسيقًا كاملًا بينه وبين وزارة التعليم العالي في اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بمصير الطلاب، لافتا إلى أنه يحضر جميع اجتماعات الأعلى للجامعات بصفته عضوًا في هذا المجلس المحترم، مضيفا "جميع القرارات التي يتم اتخاذها في هذا المجلس تؤخذ بعد دراسة كاملة واتفاق بين جميع الأعضاء".





وينتظر جميع طلاب الجامعات نتيجة هذا الاجتماع الحاسم بفارغ الصبر، حيث سيتم خلاله إعلان القرارات النهائية الخاصة بنظام تقييم طلاب الجامعات بالتزامن مع زيادة أعداد حالات الإصابة بكورونا في مصر بشكل ملحوظ.





وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دشنوا هاشتاج توقف الدراسة في مصر، وطالب الطلاب وأولياء الأمور من خلاله وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا في ظل الموجة الثانية له.





وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الوزارة تتابع المطالب المنتشرة على السوشيال ميديا والتي تطالب بـ توقف الدراسة في مصر، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تتراجع الوزارة عن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها بشكل تحريري داخل لجان امتحانية مراقبة، في مقررات الفصل الدراسي الأول بدون أي حذف.





وقال المصدر: "سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات جميع الصفوف الدراسية".





وأضاف أن جميع المدارس لديها تعليمات رسمية من الوزارة، تشدد على الالتزام بجزئيات المنهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول.





وأشار المصدر إلى أنه سيتم توزيع الطلبة في اللجان وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي اللازم لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين خلال فترة الامتحانات، بحيث يكون عدد الطلاب في اللجنة الواحدة لا يزيد على 14 طالبا فقط، مع التشديد على ارتداء الكمامات للملاحظين والمراقبين والطلاب.





أما عن رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فقد أكدت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ، للطلاب انه لا نية لاستبدال الامتحانات بابحاث ، مؤكدة: استعدوا للامتحانات.