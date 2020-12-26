ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

حالة من القلق تسيطر حاليا على أولياء أمور طلاب المدارس في مصر، بسبب تخوفاتهم من إصرار وزارة التربية والتعليم على عقد امتحان الطلاب في لجان بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.

















من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الوزارة تتابع المطالب المنتشرة على السوشيال ميديا والتي تطالب بـ توقف الدراسة في مصر، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تتراجع الوزارة عن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها بشكل تحريري داخل لجان امتحانية مراقبة، في مقررات الفصل الدراسي الأول بدون أي حذف.









وقال المصدر: "سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات جميع الصفوف الدراسية".









وأضاف أن جميع المدارس لديها تعليمات رسمية من الوزارة، تشدد على الالتزام بجزئيات المنهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول.









وأشار المصدر إلى أنه سيتم توزيع الطلبة في اللجان وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي اللازم لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين خلال فترة الامتحانات، بحيث يكون عدد الطلاب في اللجنة الواحدة لا يزيد على 14 طالبا فقط، مع التشديد على ارتداء الكمامات للملاحظين والمراقبين والطلاب.











وأكد أنه تقرر تفعيل القرار الجمهوري الخاص بمكافحة الغش خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن جميع الامتحانات موضوعة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها خبراء المركز القومي للامتحانات.









ولفت المصدر إلى أن الوزارة قررت أنها لن تعتمد هذا العام على الأبحاث أو الامتحان من البيت ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وتفاديا للغش والعمل الجماعي.









وتابع: "قررت الوزارة أنه إذا لم تستطع لظروف كورونا عقد امتحانات تحريرية للطلاب في لجان مؤمنة، لن يتم تصعيد الطلاب للعام الدراسي التالي بدون تقييم".









وأوضح: "كل الكواليس داخل الوزارة تؤكد أن كل محاولات الضغط لوقف الدراسة أو إلغاء الامتحانات هذا العام لن تفلح، حيث تقرر إنهاء المحتوى الدراسي بدون نقصان كشرط لتصعيد الطلاب للعام الدراسي التالي".









جدير بالذكر أنه بالنسبة لتلاميذ الصفوف من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي فليس لهم امتحانات، لأن نظام التعليم الجديد لغى الامتحانات لهذه الفئة العمرية، فسيتم تقييمهم وفقا لما يتم من أنشطة داخل الفصل.









وبالنسبة لامتحانات طلاب الصفوف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادي، فسوف تُعقد على مستوى المدرسة.









وبالنسبة لامتحانات الإعدادية (الثالث الإعدادي)، فسوف تُعقد على مستوى المديرية.









وبشأن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، سوف تعقد إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.









كما سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب الدمج (الطلاب ذوي الإعاقة المدمجون في المدارس) ورقيا أسوة بالأعوام السابقة.









أما عن طلاب الدمج الملحقين بالصف الثالث الثانوي، فستعقد لهم امتحانات الثانوية العامة ورقيا وفقا للمواصفات التي تم إعدادها من قبل المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات بالتعاون مع مديري المواد الدراسية والتربية الخاصة.







