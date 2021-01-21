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أخبار العالم

بعبوة ناسفة.. هجوم جديد في العراق بعد تفجيري بغداد

الخميس 21/يناير/2021 - 05:50 م
هجوم في بغداد
هجوم في بغداد
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شيماء مصطفى
أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي غربي بغداد.

وقال المصدر في تصريحات لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل للدعم اللوجستي تابع لقوات التحالف الدولي في أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر أن الانفجار وقع أثناء مرور الرتل على الخط السريع في أبو غريب، لافتا إلى أنه أسفر عن إصابة أحد عناصر الشركة الأمنية.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة بغداد تفجيرين إرهابيين، صباح اليوم الخميس، في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين.

وحسب مصدر أمني، فإن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد بواسطة أحزمة ناسفة.

وأفادت عمليات بغداد بأن الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما كانا مطاردين من القوات الأمنية.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بإجراء تغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولة بعد التفجيرين الارهابيين الذين أسفرا عن مقتل 32 مدنيًا وإصابة 110 آخرين.
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