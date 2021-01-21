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برلمان

عضو مجلس شيوخ: مشروع مستقبل مصر الزراعي إضافة هامة للثروة المصرية

الخميس 21/يناير/2021 - 10:58 م
النائب احمد محسن
النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم، بخصوص تنفيذ مشروع "مستقبل مصر"، والعمل على توفير كافة عوامل النجاح له، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص حتى يصبح مشروعا عملاقا وقيمة مضافة لسلسلة المشروعات القومية في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي واستصلاح الأراضي.

وقال محسن خلال تصريحات له اليوم، إنه مشروع عملاق ويساهم في تعزيز استراتيجية الدولة للبناء والتنمية، وزيادة نسبة  الأراضي الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنموي في ربوع الوطن.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مشروع مستقبل مصر الزراعي، أحد أكبر المشاريع الزراعية في الوطن وسيتم استصلاح نحو 500 ألف فدان من خلاله، بجانب موقعه المتميز القريب من مختلف المحاور والطرق.

وأشار نائب بني سويف  إلى أن عجلة المشاريع القومية العملاقة لا تتوقف، وظهر ذلك  واضحا للجميع فهى في مختلف المجالات زراعية وصناعية وانشاءات ومدن وعلى شتى المحاور.
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