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حوادث

ضبط سيدتين تروجان لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:24 م
صدى البلد
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محمد صبري
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سيدتان تروجان لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود إحدى الصفحات لإحدى السيدات على موقع التواصل "فيس بوك" تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإحضار فتيات لذات الغرض نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كلٍ من (سيدتين – مقيمتين بدائرتى قسم شرطة "روض الفرج وبولاق الدكرور" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة .

 وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم على النحو المشار إليه وإستغلال المتهمة الثانية فى ذات النشاط عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية، وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض .

 وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم وتقاسمها للمبلغ المالى مع الأخيرة كما أمكن ضبط ( 2 هاتف محمول خاصة بالمتهمة الأولى تحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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