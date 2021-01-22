للموظفين.. قرض 2 مليون جنيه بسداد مريح.. الأوراق والشروط ولينك التقديم

عدة قروض بطرق سداد مختلفة ومتنوعة لتناسب جميع الحالات، حيث يقدم





الاوراق المطلوبة لقرض بضمان المرتب

وفيما يلي الاوراق المطلوبة لقرض بضمان المرتب للحصول على قرض البنك الأهلي الذي يصل إلى 2 مليون جنيه، بمدة سداد تصل إلى 12 عاما، ونقدم لكم الاوراق المطلوبة لقرض بضمان المرتب بحسب آخر تحديثات الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، والتي جاءت كالتالي:





خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين. تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض. صورة بطاقة الرقم القومي الساري. ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية التمويل.





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نسبة قرض بضمان المرتب

ويتسائل الكثيرين عن نسبة قرض بضمان المرتب من البنك الأهلي، وبحسب الموقع الألكتروني للبنك فأن نسبة قرض بضمان المرتب

والتي تحدد بناء على نسبة المرتب الخاص بالمقدم علة القرض، حيث تختلف نسبة قرض بضمان المرتب من شخص لآخر، كما أنه يختلف إذا كان الطالب خلال سن العمل أو يتم احتساب نسبة قرض بضمان المرتب إذا كان بضمان مكافأة نهاية الخدمة، وفيما يلي نستعرض حالتي نسبة قرض بضمان المرتب .





- مبلغ القرض

بضمان تحويل المرتب تصل قيمة القرض إلى 1.5 مليون جنيه

بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة قيمة القرض إلى 2 مليون جنيه





- مدة القرض

تصل إلى 12 عاما للسداد





فائدة قرض بضمان المرتب





- عمولات ورسوم قرض البنك الأهلي

المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدمًا بحد أدنى 250 جنيها حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد أدنى 250 جنيها حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات.





عمولـة السـداد المبكـر للتمويـل 3% مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي، 10 %حـال السـداد بـأي وسـيلة دفـع أخـرى.





غرامة تأخير سداد قرض بضمان المرتب





- غرامة تأخير سداد القسط:

20 جم شهريا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.





التقديم لـ قرض بضمان المرتب

ويمكن من خلال ( هذا الرابط ) للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام من التقديم على قرض بضمان المرتب يصل لـ2 مليون جنيه، وسداد قرض بضمان المرتب على 12 عاما، شرط إستيفاؤ الأوراق والشروط.









وبدأ البنك الأهلي المصري منذ أيام في عمليات تخفيض أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية، تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري؛ الصادر بآخر اجتماع للجنة السياسات، بتثبيت متوسط أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بدون أي تغيير.





وينشر "صدى البلد" أبرز الشهادات التي سرى عليها القرار من بينها:

أولا: شهادات الادخار المحلية، من بينها الشهادات البلاتينية بقيمة ألف جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات ليصبح سعر الفائدة عليها 11% للعائد الشهري أو 11.25% للعائد ربع السنوي إضافة للشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح سعر الفائدة عليها 8.5% للعائد ربع السنوي.





ثانيا: الشهادات الاستثمارية من فئات أ/ب/ج ، من بينها:

شهادات ذات العائد المجمع من الفئة "أ" بقيمة 100 جنيه ومضاعفاتها لمدة 10 سنوات ليصل سعر الفائدة عليها نحو 9.25%.

شهادة الفئة "ب" لمدة عام بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح عائدها 9.25% للعائد الشهري.

وشهادات فئة "ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة عامين ليصبح عائد الفائدة عليها 9.5% للعائد ربع السنوي.

شهادة الفئة "ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد فائدة 9% للعائد ربع السنوي.