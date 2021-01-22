كنز القاذورات.. فوائد اقتصادية وبيئية من توليد الطاقة من النفايات

حتى نفهم الفكرة بشكل أفضل، علينا أن نعي أولا ما هي أنواع النفايات أو المخلفات التي من الممكن أن ينتج منها وقود، إذ تقسم على النحو التالي:

- بقايا طعام 34%

- ورق 20%

- منتجات بلاستيك 18%

- زجاج 11%

- معادن 11%

-مخلفات الأشجار والبستنة 6%

وثمة أطروحات أخرى توسع الدائرة لتشمل المخلفات العضوية للكائنات الحية كذلك، وإداراجها بنسبة طفيفة داخل تقسيم النفايات، خاصة مع تسارع الحياة، وتغيير شكل النمط اليومي للإنسان وزيادة المخلقات الصلبة.

توليد الطاقة من النفايات بشكل مباشر

وبحسب أحدث التقارير العالمية في هذا الشق، فأن 60% من المخلفات السابق ذكرها يمكن إعادة استخدامه أو تدويره مثل "الورق والزجاج والبلاستيك والمعادن"، كما أن حوالي 44% من تلك المخلفات "البلاستيك والورق وبقايا النباتات"، يمكن أن تكون مصدرا للوقود والطاقة بالحرق المباشر في ما يعـرف بـ "الوقود المشتق من المخلفات".





توليد الطاقة من النفايات "الإشتقاق"

اما بالنسبة لعملية الإستفادة من النفايات في اشتقاق الوقود فهي ليست مباشرة ولا سهلة كالحرق، وتستلزم اشتراطات فنية عدة، تضمن أن تكون ذات فائدة كمصدر للطاقة للمستخدم النهائي، وحسب محتوى الرطوبة فيها، وشكل وكمية النفايات المتاحة، كما تتضمن دورة التحويل ضرورة التنسيق والمتابعة بشكل عاجل لمصدر المادة الصناعي "النفايات الصناعية، النفايات الناتجة عن المصانع"، على الأقل لمدة 6 أشهر قبل البدء بعملية التحويل والهدف هو مراقبة تأثيرات تفكيكها وتبعات إعادة تدويرها التي قد لا تخلو، هي الأخرى، من نواتج جانبية غير رحيمة بالبيئة.





وبشكل عام، فإن الوقود المشتق من المخلفات والقاذورات سيساعد على الحد من تخزين المخلفات الصناعية والتخلي عنها على المدى الطويل، ودرء المخاطر البيئية التي يمكن أن يسببها تراكمها في المكبات الخاصة بالتعامل مع النفايات، أما بالنسبة للجزء المتبقي من النفايات الصلبة والتي تشكل نسبته حوالي 34% المتبقية فهي تمثل بقايا الطعام ويمكن أن تكون مصدرا للطاقة أيضا من خلال معالجة خاصة لإنتاج الغاز الحيوي "الميثان".