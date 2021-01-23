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المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي: المبادرة الرئاسية مستمرة حتى الكشف على 30 مليون سيدة مصرية.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 09:58 ص
الدكتور محمد شعلان
الدكتور محمد شعلان
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد شعلان، رئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، إنه تم تحويل أحد مراكز علاج الأورام، بمحافظة القاهرة، كمركز لعلاج سرطان الثدي، موضحا أن المبادرات الرئاسية، أثبتت نجاحها، من خلال القضاء على قوائم الانتظار، في العديد من مراكز الأورام، على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور محمد شعلان، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن وزيرة الصحة أصرت على أن يكون عدد السيدات المستهدفات بالمشروع كبير؛ حتى تكون الفئة المستهدفة جيدة، معقبا: "المبادرة شملت 5000 وحدة صحية في بدايتها".

وأشار إلى أن المبادرة ليست وقتية، أو ستنتهي، بل هي مستمرة، حتى الانتهاء من الكشف على 30 مليون سيدة مصرية، وتم تحويل أحد مراكز الاورام بالقاهرة، لمركز لعلاج الثدي.

ولفت إلى أن المبادرة نجحت في إنهاء قوائم الانتظار، في مستشفيات الأورام ، مؤكدا أن البروتوكولات التي تتلقها السيدات، في المراكز العلاجية بمصر، لا تقل عن البروتوكولات العالمية.

وشارك عدد من مشاهير الفن والموضة والإعلام ورواد العمل المدني والتطوعي في الاحتفال بالعام الجديد ٢٠٢١ مع مريضات سرطان مستشفى "بهية" بالهرم للمساهمة في حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي، وتقديم المساندة النفسية ودعم مريضات سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر ودعم حملة التبرع لعلاجهن المجاني.

كان ضمن المشاركين في احتفالية العام الجديد ب "بهية" مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، الفنان إدوارد، الإعلامية إيمان رياض، ومصممتا الأزياء نعمية كامل وجيهان هريدي صاحبة فكرة زيارة مريضات سرطان الثدي في هذا اليوم و رائدة العمل المدني رانيا جورج التي ارتدت ملابس "بابا نويل" وكان بصحبتهم الدكتور محمد عماره المدير العام لمركز بهية وناهد السعدي مسؤول العلاقات العامة وعدد من الأطقم الطبية الذين كشفوا لهم عن مراحل العلاج داخل المستشفي وما يتم تقديمه للمريضات مع بداية اكتشاف المرض وحتى التعافي. 

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