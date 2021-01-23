عبر الفيديو كونفرانس.. وزير الرياضة يعقد اجتماعه الثاني مع رؤساء الوفود المشاركة ببطولة العالم لكرة اليد لطمأنتهم على جميع الإجراءات الصحية والتنظيمية للمونديال

في إطار إجتماعاته مع رؤساء الوفود المشاركة ببطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021، عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء الوفود المشاركة ببطولة العالم لليد لطمأنتهم على الإجراءات الصحية المتبعة والإجراءات اللازمة للمحافظة على جميع المشاركين فى المونديال، بحضور الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة للمونديال ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، والكابتن حسين لبيب، مدير النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021"، والدكتور علاء عيد، رئيس اللجنة الطبية بالبطولة.









تضمن الاجتماع مناقشة جميع الاستفسارات من جانب الوفود حول سير جميع الإجراءات والضوابط الصحية المطبقة في البطولة، وخلال الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بالوفود والمنتخبات المشاركة بصرامة دون أي خلل فيها، مشيرًا إلى متابعته اليومية لجميع الصالات المستضيفة لمنافسات المونديال وفنادق الإقامة وجميع تفاصيل العملية التنظيمية للاطمئنان على جميع المشاركين من مختلف دول العالم.









وأعرب "صبحي" عن تقديره للمنظومة الطبية المصرية وجميع أعضاء الأطقم الطبية واللجان القائمة على التنظيم ومدى تفانيهم وحسهم الوطنى، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة للوفود والمنتخبات المشاركة، وأضاف وزير الشباب والرياضة أن التنسيق مستمر على مدار الساعة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.









من جانبه، أكد الدكتور حسن مصطفى أن الإجراءات الصحية والاحترازية ببطولة العالم لكرة اليد تمثل نموذجا فريدا جاء نتيجة مجهود كبير وتنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة برئاسة المهندس هشام نصر والكابتن حسين لبيب، مدير البطولة، مشيدًا بتلك الإجراءات والتي ستكون نموذجًا للبطولات القادمة على مستوى العالم في ظل التحدي الخاص بفيروس كورونا المستجد.









ووجه رئيس اللجنة المنظمة المهندس هشام نصر الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل للبطولة، مشيرًا إلى أن الجوانب التنظيمية للبطولة تطبق باحترافية غير عادية.









من جانبه، أوضح مدير البطولة الكابتن حسين لبيب بطولة العالم لكرة اليد بمصر بطولة تاريخية تقام على أرض مصر في جميع الجوانب التنظيمية والطبية والفنية.









كما تناول الاجتماع آليات التعامل مع أية حالات يثبت إيجابية مسحتها الطبية تجاه كورونا، وتم تقسيم تلك الحالات إلى حالا بسيطة وسيتم عزلها بأحد الفنادق المخصصة لعزل الحالات المرضية الإيجابية وفى حالات أخرى التى تتطلب رعاية طبية مكثفة سيتم نقلها لأحد المستشفيات المتخصصة التابعة لوزارة الصحة المصرية لاستكمال الرعاية الصحية الخاصة بها بعد عمل جميع التحاليل والأشعات المطلوبة.









وتناول الاجتماع أيضا الرد على جميع الاستفسارات التى عرضها رؤساء الوفود والخاصة بالضوابط الصحية والبروتوكولات العلاجية التى سيتم تطبيقها على اللاعبين فى حال فى وجود مسحات إيجابية، إضافة إلى المساحات التى يتم إجراؤها يوميا على المشاركين والتى سيتم الإعلان وإرسال نتائجها فى نفس اليوم إلى جميع المشاركين.









وفي ختام الاجتماع، أشاد روؤساء الوفود المشاركة بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل البطولة، مقدمة للحكومة المصرية على حسن التنظيم، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تنتهج نهجا جديدا في تنظيم البطولات الدولية في ظل تخوف العالم من تبعات كورونا.









فى سياق متصل، عقد وزير الشباب والرياضة اجتماعه الدوري مع مديري الصالات المستضيفة للمونديال عبر الفيديو كونفرانس تناول الاجتماع التشديد على جميع الضوابط والإجراءات المقررة للخطة الطبية الجاري تطبيقها بدقة متناهية.







