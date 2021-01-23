منتخب آيسلندا في زيارة لأهرامات الجيزة.. صور

نظمت لجنة الإقامة والإعاشة، رحلة لمنتخب آيسلندا لزيارة أهرامات الجيزة، وعبر رئيس البعثة واللاعبون عن سعادتهم لزيارة احد اهم الاثار في العالم وان زيارة الاهرام كان حلم تتحقق.





وأكد رئيس البعثة عن شكره وامتنانه للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية والتي كان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة.



