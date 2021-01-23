منتخب آيسلندا في زيارة لأهرامات الجيزة.. صور

نظمت لجنة الإقامة والإعاشة، رحلة لمنتخب آيسلندا لزيارة أهرامات الجيزة، وعبر رئيس البعثة واللاعبون عن سعادتهم لزيارة احد اهم الاثار في العالم وان زيارة الاهرام كان حلم تتحقق.
وأكد رئيس البعثة عن شكره وامتنانه للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية والتي كان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة.
و في إطار إجتماعاته مع رؤساء الوفود المشاركة ببطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021 ، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع روؤساء الوفود المشاركة ببطولة العالم لليد لطمأنتهم علي الإجراءات الصحية المتبعة والإجراءات اللازمة للمحافظة على جميع المشاركين فى المونديال، بحضور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للمونديال ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد و حسين لبيب مدير النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021"، والدكتور علاء عيد رئيس اللجنة الطبية بالبطولة.
تضمن الاجتماع مناقشة كافة الاستفسارات من جانب الوفود حول سير كافة الإجراءات والضوابط الصحية المطبقة في البطولة ، وخلال الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إستمرار تطبيق الاجراءات الإحترازية الصحية الخاصة بالوفود والمنتخبات المشاركة بصرامة دون أي خلل فيها ، مشيراً إلى متابعته اليومية لجميع الصالات المستضيفة لمنافسات المونديال وفنادق الإقامة وكافة تفاصيل العملية التنظيمية للاطمئنان على جميع المشاركين من مختلف دول العالم.
وأعرب صبحي عن تقديره للمنظومة الطبية المصرية وجميع أعضاء الأطقم الطبية واللجان القائمة على التنظيم ومدى تفانيهم وحسهم الوطنى وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة للوفود والمنتخبات المشاركة ، وأضاف وزير الشباب والرياضة أن التنسيق مستمر على مدار الساعة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.