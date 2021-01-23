قضايا الدولة تهنئ الرئيس بذكرى ثورة يناير والشرطة بعيدها الـ ٦٩

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة، ومستشارو الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٢٥ يناير التي كانت نواة لثورة ٣٠ يونيو.











وقال رئيس هيئة قضايا الدولة إن ثورة ٢٥ يناير أكد فيها الشعب تصحيح المسار نحو الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية التي جاء الرئيس ليحققها وما زال يحقق تلك الأهداف لبناء مصر الحديثة لينعم الشعب بالرخاء والتنمية.









وأضاف: "نسأل المولى عز وجل أن يعين الرئيس على تحقيق ما يصبو إليه من التنمية الشاملة في شتى المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لفخامته".









كما أعرب رئيس الهيئة وجميع مستشاريها عن خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة التاسعة والستين، موجهين فيها خالص الدعاء بالرحمة والمغفرة لأرواح شهداء الواجب من رجال شرطتنا الباسلة الذين دافعوا عن مصرنا الغالية وما زالوا يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي سائلين المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل من كل شر وأن يسددهم في دحر كل من تسول له نفسه محاولة النيل من هذا الوطن.





صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.