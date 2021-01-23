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محافظات

انتشال جثث 4 ضحايا من تحت أنقاض عقار المحلة المنكوب

السبت 23/يناير/2021 - 04:07 م
انتشال جثث 4 ضحايا
انتشال جثث 4 ضحايا من تحت أنقاض عقار المحلة المنكوب
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احمد علي
انتشلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة بالغربية، 4 جثث و3 مصابين من تحت أنقاض عقار المحلة الكبرى المنهار هم حصيلة الحادث، وجار الانتهاء من رفع باقى الأنقاض للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.

وقال الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة الكبرى العام، أن المستشفى  استقبلت 4 جثث من قاطنى العقار المنهار وهم، مارى وديع 45 عام، وندى ماجد جميل ٢٤ عام، ونادية شنودة مترى ٥٠ عام، والطفلة ميرال منتصر ٥ سنين، واثنين مصابين هما جوفين منتصر جميل بجروح سطحية، والطفل أبانوب ماجد جميل وأخر مصابين باختناق.

وكانت شهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وجاري البحث عن مواطنين سواء ضحايا أو ناجين أسفل أنقاضه.

وانتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى موقع العقار المنهار بمنطقة أبوراضى،  وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار المكون من أربعة طوابق، وحول العقارات المجاورة له، ، خشية تأثرها بالعقار المنهار، والوقوف على أعمال رفع الأنقاض، وتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.
انتشال جثث 4 ضحايا من تحت أنقاض عقار المحلة المنكوب
انتشال جثث 4 ضحايا من تحت أنقاض عقار المحلة المنكوب
انتشال جثث 4 ضحايا من تحت أنقاض عقار المحلة المنكوب
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