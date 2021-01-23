انتشال جثث 4 ضحايا من تحت أنقاض عقار المحلة المنكوب

انتشلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة بالغربية، 4 جثث و3 مصابين من تحت أنقاض عقار المحلة الكبرى المنهار هم حصيلة الحادث، وجار الانتهاء من رفع باقى الأنقاض للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.





وقال الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة الكبرى العام، أن المستشفى استقبلت 4 جثث من قاطنى العقار المنهار وهم، مارى وديع 45 عام، وندى ماجد جميل ٢٤ عام، ونادية شنودة مترى ٥٠ عام، والطفلة ميرال منتصر ٥ سنين، واثنين مصابين هما جوفين منتصر جميل بجروح سطحية، والطفل أبانوب ماجد جميل وأخر مصابين باختناق.





وكانت شهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وجاري البحث عن مواطنين سواء ضحايا أو ناجين أسفل أنقاضه.



