سفيرة شتى في مصر تكشف تفاصيل المبادرة: الفترة مش طويلة

قالت أسما رؤوف، المرشدة السياحية وسفيرة مبادرة "شتي في مصر"، إن مصر من اجمل الدول التي حبها الله كل انواع السياحة، وتتمتع بالجو الجميل والمناظر الرائعة والشعب الطيب الكريم، لافتة الي انه تم اختيارها كسفيرة للمبادرة، ودورها هو الترويج عن طريق "السوشيال ميديا"، لأنها اصبحت من اهم وسائل التواصل في كل البيوت ويستخدمها مختلف الفئات العمرية.





وتابع أسما رؤوف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه من المهم ان نستغل تلك القوى للترويج للسياحة او اي فكرة ومبادرة تقوم بها الدولة، وخاصة ان كانت مهمة ومفيدة، انها تقوم بالتصوير في كل الاماكن لاظهار جمال المناظر في الاقصر واسوان أماكن سياحية وأثرية.





واشارت الي ان اسعار الفنادق والطيران مخفضة جدا، وان التذكرة من الاقصر الي القاهرة حوالي 550 جنيه للفرد، معقبة: "ده طبعا مبلغ قليل بالنسبة لسعر التذاكر في الأيام العادية، وطبعا رخيصة"، وان الخصم اكثر من 50% تقريبا".





واوضحت انه يجب على المواطنين ان يستغلوا المبادرة لان فترتها "مش طويلة"، مؤكدة أنه خلال هذه الفترة تشهد جميع الفنادق حجوزات مع تذاكر الطيران بنسبة 50%، لافتا إلى أن يوجد إتاحة فنادق 3 أو 4 أو 5 نجوم، فتقوم كل أسرة بالحجز الذى يناسب ميزانيتها، مؤكدا أن الأسعار فى متناول الجميع.







