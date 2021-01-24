اقتصاد الإمارات| الشارقة تستقطب استثمارات أجنبية بـ 808 ملايين درهم في 2020 .. وفرص واعدة في 2021

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استقطبت إمارة الشارقة خلال العام الماضي 24 مشروعا استثماريا جديدا بقيمة 808.10 مليون درهم ما يعادل 220مليون دولار،ساهمت في توفير 1117 فرصة عمل وفق دراسة متخصصة حول الأداء السنوي للشارقة في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر أجرتها شركة "ويفتك" تحت إشراف مكتب الشارقة للإستثمار "استثمر في الشارقة" التي توقعت ارتفاع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة خلال العام الحالي في قطاعات حيوية بنسب مختلفة.ونقل تقرير صادر عن وكالة الإمارات الرسمية "وام"، عن توقع مكتب الشارقة للإستثمار ارتفاع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2021 في قطاع علوم الحياة بنسبة 74 %، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 55.6 %، والصناعات الزراعية والغذائية 49.7 %، واللوجستيات والتوزيع 46.2 %، وتكنولوجيا التنظيف 30.2 %، إلى جانب قطاعات فرعية مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا التعليم والأمن الإلكتروني والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية الذكية التي سيشكل نموها فرصة لشركات الابتكار الناشئة.وأوضحت الدراسة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارة العام الماضي ارتفعت بنسبة 60 % في النصف الثاني من 2020 مقارنة مع النصف الأول من نفس العام ..مشيرة إلى أن الجائحة أثرت على بعض القطاعات لكنها أظهرت أهمية قطاعات أخرى شكلت فرصًا كبيرة للاستثمار وتأسيس الأعمال في التجارة الإلكترونية وقطاع الصحة والبحوث الطبية ومنتجات السلامة الشخصية ما أسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الإمارة ضمن عدد من القطاعات الناشئة.وأكدت الدراسة أنه على الرغم من الضغط الذي تعرضت له التدفقات العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب جائحة كورونا فإن اقتصاد إمارة الشارقة أثبت مرونة في التكيف مع الأزمة الصحية وتمكن من مواصلة النموّ من خلال تشجيع المستثمرين الدوليين على إيجاد فرص واعدة لتوسيع أعمالهم والاستفادة من نهج التنويع الاقتصادي للإمارة وبيئتها الداعمة للاستثمار إلى جانب التكاليف التشغيلية المنخفضة وغيرها من المزايا التنافسية.ومن خلال عمله وفق رؤية استباقية ..استطاع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" تكثيف جهوده لتعزيز الحركة الاستثمارية في الإمارة عبر توفير مجموعة من الخدمات والتسهيلات بما في ذلك خدمات تحليل الأسواق المحلية بشكل مباشر لمساعدة الشركات الجديدة على تحديد فرص الأعمال الملائمة لها الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي بالإمارة وساعد في تأسيس 16 مشروعًا استثماريًا جديدا حتى الربع الثالث من 2020.وحول سرعة تكيف المكتب مع المتغيرات الاقتصادية التي شهدها العام الماضي .. أكد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي للمكتب أن عام 2020 كان عام التطوير والتأسيس لتوجه جديد في الاستثمارات المستقبلية حيث أثبت المكتب قدرته على تعزيز تنافسية الإمارة، وقال : صحيح أن جائحة كوفيد-19 تسببت في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لكن في المقابل هناك زيادة في الوظائف الجديدة التي أنشأتها المشاريع المتخصصة في الأجهزة الطبية بنسبة 53.4 بالمائة وزيادة في وظائف القطاعات المختصة بعلوم الحياة بنسبة 45.4 بالمائة وهو أعلى معدل نمو في الوظائف منذ العام 2012 والأمر ذاته ينطبق على قطاعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية التي زاد الطلب عليها وزادت طاقتها التوظيفية.وأوضح أن الدرس الأكبر من عام 2020 إلى جانب أهمية الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي القائم على الابتكار والأصول الملموسة هو التركيز على المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة وشركات الابتكار الشابة التي تشكل عصب الاقتصاد ورأس المال الاجتماعي ..مؤكدا أن العالم أجمع أصبح يركز على هذا التوجه خاصة أن هذه الأعمال لها تأثير مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي للدول من خلال تحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة وهو ما أشار إليه تحليل بيانات مؤشر ريادة الأعمال العالمي عندما بين أن البلدان التي تتميز بارتفاع نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي لديها معدلات أعلى لمشروعات ريادة الأعمال.وشارك المكتب خلال العام الماضي في 14 فعالية وندوة افتراضية محلية ودولية تناولت مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الاستثمار العقاري والتكنولوجيا والتجارة وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الصحية والزراعة والتكنولوجيا.ففي شهر فبراير الماضي استضاف المكتب "ملتقى الأعمال بين الشارقة وكوريا" و 11 جلسة نقاشية افتراضية على مدى العام توافقا مع الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا.وهدفت الجلسات إلى استكشاف الفرص الاستثمارية التي تشكل دعمًا لأسواق المستقبل وذلك تحت عناوين مختلفة منها دورة مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني التي ناقشت أثر حزم الدعم الحكومي في تعزيز مناعة الاقتصاد من تداعيات كورونا و"مستقبل التكنولوجيا الزراعية والدور الحكومي في تطويرها" و"مواكبة التغيير وتوجهات الاستثمار المرن" إلى جانب ترؤس مكتب الشارقة للإستثمار الاجتماع الأول للجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي شكل فرصة مهمة للاستفادة من خبرات قادة الاستثمار الإقليميين حول الأساليب التي تتبعها مختلف المنظمات للتغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة.واستهدف المكتب من خلال جلساته وندواته النقاشية مستثمرين ورجال أعمال من دول تصنف من أهم اقتصادات العالم -كوريا الجنوبية والهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا وإيطاليا- حيث تطرقت الجلسات إلى الفرص والتحديات بالإضافة إلى تقديم تجارب ناجحة لعدد من الشركات الأجنبية التي وسعت أعمالها باتجاه المنطقة والعالم انطلاقًا من الشارقة.وسعى المكتب من خلال مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد) إلى توفير الوقت والجهد على المستثمرين لإنجاز معاملاتهم حيث أبرم عدة اتفاقيات مع جهات ومؤسسات حكومية مثل تسهيل وكاتب العدل والاتحادية للهوية والجنسية لتقديم خدمات نوعية ضمن مركز متكامل تنفيذًا لرؤيته بأن يكون محطة مركزية للمستثمرين في الإمارة لمتابعة معاملاتهم في بيئة استثمارية محفزة.واختتم المكتب مبادراته للعام 2020 باستضافة أعضاء "برنامج الاقتصاديين الشباب" في جلسة حوارية تحت عنوان "اقتصاد الابتكار والأفكار الشابة" ناقش خلالها دور الأفكار الشابة في تنمية القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز قدرات الشباب الاقتصادية.