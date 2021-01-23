6 قتلى و2 مصابان ونجاة شخصين في حادث انهيار منزل المحلة..صور

تمكنت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة بالغربية، من انتشال 6 جثث و 2 مصابين من تحت أنقاض عقار المحلة الكبرى، هم حصيلة الحادث ، وجار الانتهاء من رفع باقى الأنقاض للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.





وقال الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة الكبرى العام، أن المستشفى استقبلت 6 جثث من قاطنى العقار المنهار وهم، مارى وديع 45 عام، وندى ماجد جميل ٢٤ عام، ونادية شنودة مترى ٥٠ عام، والطفلة ميرال منتصر ٥ سنين، و3 مصابين هم جوفين منتصر جميل بجروح سطحية، والطفل أبانوب ماجد جميل وشخص أخر مصابين باختناق.





وكانت شهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وجاري البحث عن مواطنين سواء ضحايا أو ناجين أسفل أنقاضه.



