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محافظات

6 قتلى و2 مصابان ونجاة شخصين في حادث انهيار منزل المحلة..صور

السبت 23/يناير/2021 - 05:57 م
صدى البلد
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احمد علي
تمكنت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة بالغربية، من انتشال 6 جثث و 2 مصابين من تحت أنقاض عقار المحلة الكبرى، هم حصيلة الحادث ، وجار الانتهاء من رفع باقى الأنقاض للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.

وقال الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة الكبرى العام، أن المستشفى  استقبلت 6 جثث من قاطنى العقار المنهار وهم، مارى وديع 45 عام، وندى ماجد جميل ٢٤ عام، ونادية شنودة مترى ٥٠ عام، والطفلة ميرال منتصر ٥ سنين، و3 مصابين هم جوفين منتصر جميل بجروح سطحية، والطفل أبانوب ماجد جميل وشخص أخر مصابين باختناق.

وكانت شهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وجاري البحث عن مواطنين سواء ضحايا أو ناجين أسفل أنقاضه.

وانتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى موقع العقار المنهار بمنطقة أبوراضى،  وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار المكون من أربعة طوابق، وحول العقارات المجاورة له، ، خشية تأثرها بالعقار المنهار، والوقوف على أعمال رفع الأنقاض، وتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.
6 قتلى و2 مصابان ونجاة شخصين في حادث انهيار منزل المحلة..صور
6 قتلى و2 مصابان ونجاة شخصين في حادث انهيار منزل المحلة..صور
6 قتلى و2 مصابان ونجاة شخصين في حادث انهيار منزل المحلة..صور
6 قتلى و2 مصابان ونجاة شخصين في حادث انهيار منزل المحلة..صور
6 قتلى و2 مصابان ونجاة شخصين في حادث انهيار منزل المحلة..صور
6 قتلى و2 مصابان ونجاة شخصين في حادث انهيار منزل المحلة..صور
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