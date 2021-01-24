الأزمة تشتعل.. لجنة الحكام تقدم شكوى ضد فرج عامر بعد الهجوم عليهم

تقدّمت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، بمذكرة رسمية للجنة الانضباط ضد فرج عامر رئيس نادى سموحة.





يأتي ذلك بعد هجوم رئيس النادى السكندرى على اللجنة والحكم المساعد فى لقاء فريقه أمام بيراميدز الذى انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.





كان مسئولو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، أكدوا فى وقت سابق أن حكام مباراة سموحة وبيراميدز لا يتحملون أية مسئولية عن إلغاء الهدف الذى أحرزه أحد لاعبى الفريق السكندرى فى مباراة الجمعة الماضية.





وتمسك مسئولو الجبلاية بأن تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR هى المسؤولة عن احتساب الأهداف ومراجعتها مشيرين إلى أن خاصية خط المرمى غير موجودة فى الوقت الراهن ضمن تقنية الفيديو.





وتصاعدت أزمة اتحاد الكرة مع مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر عقب تقديم رئيس النادى السكندرى شكوى إلى الجبلاية للتضرر من عدم احتساب هدف لفريقه فى مرمى المنافس رغم تخطى الكرة حاجز المرمى.





ورفضت اللجنة الثلاثية فى الجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد، توقيع أية عقوبات على حكم الفيديو وائل فرحان وحامل الراية فى اللقاء بعد توجيه اتهامات إلى الثنائى بالتسبب فى عدم احتساب هدفا لصالح فريق سموحة.





واستندت اللجنة الثلاثية فى الجبلاية إلى أن الواقعة يصعب على حامل الراية وحكم الفيديو حسم القرار ما ينجم عنه عدم صدور أى قرارات عقابية حيال ذلك.

وأعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، تقديم الفريق السكندري بشكوى رسمية لدى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة للمطالبة بشطب حكم الراية لمباراة سموحة وبيراميدز.





وجمع مباراة الفريقين أمس الجمعة بالدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك على خلفية عدم احتسابه لهدف مؤكد للفريق السكندري بعدما شوهد دخول شريف إكرامي حارس مرمى الفريق السماوي بالكرة داخل مرماه فى إحدى هجمات سموحة.



