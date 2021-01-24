عملات زمان.. أول جنيه باللغة العربية في التاريخ

قبل عام 1834 ميلاية لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل النظام النقدي في مصر، بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات، وبحسب البنك المركزي ففى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين "الذهب والفضة"، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكرا على الحكومة وفى عام 1836 تم سك الجنيه المصري وطرحه للتداول .
ومر الجنيه المصري منذ بداية إداره حتى اليوم بمراحل كثيرة، شهدت العديد من الإصدارات، والتي كانت شاهدة على كل مرحلة زمنية مرت بها أم الدنيا، وأيضا شاهد عبر حقبة اقتصادية مختلفة، فيما يلي نستعرض عبر صدى البلد أحد ملامح عملات زمات التي مرت على الجنيه المصري، وهي أو أول جنيه باللغة العربية بعد أن كانت العملات تصدر باللغة الإنجليزية، قبل أن تصل لحالها الحالي بجهة عربية وجهة إنجليزية.
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أول جنيه باللغة العربية
بحلول عام 1950 وفي عهد الملك فاروق تمت طباعة أول عملة نُقش عليها صورة شخصية فيما ظلت العلامة المائية لأبي الهول حاضرة، ورغم كون محافظ البنك المصري إنجليزيًا آنذاك؛ تمت طباعة العملة المصرية باللغة العربية لأول مرة، كانت هذه بداية تمصير العملات المصرية التي توسعت بشكل كامل عام 1952 في عهد أول محافظ مصري للبنك المركزي؛ أحمد زكي سعد، بعدها تم تعريب كل العملات المصرية.
الجنيه الجمل
يذكر أن الجنيه الجمل هو أخر إصدار للجعملة المحلية باللغة الإنجليزية، حيث عرف هذا الإصدار باسم الجنيه الجمل لوجود رسم لجمل واحد فقط على الورقة، وتزامن إصدار هذا الجنيه مع أزهى عصور مصر الاقتصادية؛ عصر الملك فؤاد، ولم يستمر وجود هذا الجنيه سوى ثلاثة أشهر من 1\6\1924 حتى 20\9\1924 لذا يعد من أندر العملات الورقية الآن، وكان سعر صرف الجنيه آنذاك هو خمسة دولارات.