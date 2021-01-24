عيوب شهادات الاستثمار.. وطرق استخراجها من المنزل وكيفية حسبة الأرباح

خطوات شراء شهادة استثمار بالجنيه المصري.. يسعى الكثيرون للربح بشكل آمن، من خلال الاستثمار عبر البنوك من خلال شهاداتها المختلفة، ويبحثون بشكل متكرر عن خطوات شراء شهادة استثمار داخل البنوك العاملة في مصر، وعلى الرغم من تشابه طرق الحصول على شهادات الاستثمار، إلا أن "صدى البلد" يقدم لكم نموذجا خلال التقرير التالي عن خطوات شراء شهادة استثمار عبر أحد البنوك الحكومية وهو البنك الأهلي.
ويوجد العديد من خطوات شراء شهادة استثمار، سواء أن تتم خطوات شراء شهادة استثمار عبر فرع البنك ذاته، أو أن تتم خطوات شراء شهادة استثمار عبر خدمات الإنترنت المختلفة، والتي سنسنعرضها خلال السطور التالية وإليكم خطوات شراء شهادة استثمار عن طريق الإنترنت وهي كالآتي:
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- الدخول على الرابط الخاص بموقع البنك الأهلي المصري الرسمي وهو: https://www.nbe.com.eg
- اختيار خدمة البنك الأهلي إنترنت
- إدخال رقم المستخدم الخاص بك وأيضا كلمة المرور "يجب أن تكون تمتلك حسابا شخصيا لك في البنك"
- الضغط على خانة الودائع وشهادات الاستثمار
- اختيار إصدار وديعة حديثة
- اختيار شهادة الاستثمار التي تحددها وشرائها
- تحديد المبلغ المراد شراء به الشهادة
- تحديد الحساب الذي سوف يتم إضافة الفائدة والعائد عليه
- تحديد إن كنت تريد تجديد تلك الشهادة بعد نهاية المدة أم لا
- الضغط على خانة موافق ليتم عملية الشراء
الأوراق المطلوبة لشراء شهادات استثمار
يتساءل الكثيرون عن الأوراق المطلوبة لشراء شهادات استثمار، ولكن حقيقة ليس سؤال ما هي الأوراق المطلوبة لشراء شهادات استثمار بالصحيح، فلا يحتاج الأمر إلى أوراق بشكل مباشر، وإنما يحتاج إلى امتلاك الشخص حسابا جاريا بذات البنك، ومن هنا يمكن تحديد الأوراق المطلوبة لشراء شهادات استثمار في أوراق فتح الحساب الشخصي في البنك، والتي تتكون من البطاقة الشخصية للعميل سارية مثبت بها وظيفة العميل، وصورة منها، بيان إثبات مفردات المرتب إذا لم يكن مكتوب العمل في البطاقة الشخصية، وإيصال مرافق حديث (إيصال كهرباء أو مياه)، ومن خلال ذلك يمكنك فتح حساب وشراء شهادة ولا نحتاج إلى الأوراق المطلوبة لشراء شهادات استثمار.
عيوب شهادات الاستثمار
قبل أن يشتري مالك الأموال شهادة الاستثمار، فإنه يتساءل دائما عن عيوب شهادات الاستثمار حتى يضع أمواله بشكل آمن، وعلى الرغم من الفوائد المالية لشهادة الاستثمار، فإن هناك أيضا عيوب شهادات الاستثمار، وخلال البنود التالية نوضح عيوب شهادات الاستثمار والتي تتلخص في الآتي:
- حجب المال مدة الفترة الزمنية المحددة كاملا
- حال الحاجة للمال وكسر الشهادة، يكون هناك خسارة مادية تقدر بنصف الأرباح المصروفة
- عدم دخول قيمة المال المودع في الشهادة في كشف الحساب "حال الحاجة له للسفر كمثال"
- عدم القدرة على كسر الشهادة أول 6 أشهر نهائيا
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كيفية كسر شهادة الاستثمار
يمكنك كسر الشهادة أي استرداد القيمة لكن بعد مرور فترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الشراء، وعليك معرفة أن البنك سوف يخصم لك خصم نسبة هو من يقوم بتحديدها إن تم كسر الشهادة، مع دفع المصاريف الإدارية وبعض الرسوم، لذلك كان علينا من البداية معرفة كيفية عمل شهادة استثمار في البنك الأهلي.
سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي
وفيما يلي ينشر "صدى البلد" أبرز الشهادات وأيضا سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي بحسب آخر تحريك للأسعار:
أولا: شهادات الادخار المحلية
من بينها الشهادات البلاتينية بقيمة ألف جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات ليصبح سعر الفائدة عليها 11% للعائد الشهري أو 11.25% للعائد ربع السنوي، إضافة للشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته لتصبح سعر الفائدة عليها 8.5% للعائد ربع السنوي.
ثانيا: الشهادات الاستثمارية من فئات أ وب وج
وتلك التي من بينها شهادات ذات العائد المجمع من الفئة " أ" بقيمة 100 جنيه ومضاعفاتها لمدة 10 سنوات ليصل سعر الفائدة عليها نحو 9.25%.
شهادة الفئة "ب" لمدة عام بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح عائدها 9.25% للعائد الشهري.
شهادات فئة "ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة عامين ليصبح عائد الفائدة عليها 9.5% للعائد ربع السنوي.
شهادة الفئة "ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد فائدة 9% للعائد ربع السنوي.
طرق التواصل مع خدمة عملاء البنك الأهلي المصري
كما يمكن للعميل التواصل مع أي فرد من ممثلي خدمة العملاء للبنك الأهلي المصري، وذلك من خلال هذا الرقم هو 19623 إن كان من داخل مصر لكن من خارج مصر يتم التواصل على هذا الرقم 0020219623.
عند الاتصال بخدمة العملاء، قد يتطلب منك بعض البيانات مثل إدخال اسمك مع ذكر رقم بطاقتك الخاصة، ثم ذكر آخر معاملة مالية تمت على حسابك، ليتأكد الموظف الخاص من البنك بأنك صاحب الحساب ويتم عملية الشراء للشهادة بنجاح.