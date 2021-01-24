عيوب شهادات الاستثمار.. وطرق استخراجها من المنزل وكيفية حسبة الأرباح

- الدخول على الرابط الخاص بموقع البنك الأهلي المصري الرسمي وهو: https://www.nbe.com.eg

- اختيار خدمة البنك الأهلي إنترنت

- إدخال رقم المستخدم الخاص بك وأيضا كلمة المرور "يجب أن تكون تمتلك حسابا شخصيا لك في البنك"

- الضغط على خانة الودائع وشهادات الاستثمار

- اختيار إصدار وديعة حديثة

- اختيار شهادة الاستثمار التي تحددها وشرائها

- تحديد المبلغ المراد شراء به الشهادة

- تحديد الحساب الذي سوف يتم إضافة الفائدة والعائد عليه

- تحديد إن كنت تريد تجديد تلك الشهادة بعد نهاية المدة أم لا

- الضغط على خانة موافق ليتم عملية الشراء









الأوراق المطلوبة لشراء شهادات استثمار

يتساءل الكثيرون عن الأوراق المطلوبة لشراء شهادات استثمار، ولكن حقيقة ليس سؤال ما هي الأوراق المطلوبة لشراء شهادات استثمار بالصحيح، فلا يحتاج الأمر إلى أوراق بشكل مباشر، وإنما يحتاج إلى امتلاك الشخص حسابا جاريا بذات البنك، ومن هنا يمكن تحديد الأوراق المطلوبة لشراء شهادات استثمار في أوراق فتح الحساب الشخصي في البنك، والتي تتكون من البطاقة الشخصية للعميل سارية مثبت بها وظيفة العميل، وصورة منها، بيان إثبات مفردات المرتب إذا لم يكن مكتوب العمل في البطاقة الشخصية، وإيصال مرافق حديث (إيصال كهرباء أو مياه)، ومن خلال ذلك يمكنك فتح حساب وشراء شهادة ولا نحتاج إلى الأوراق المطلوبة لشراء شهادات استثمار









عيوب شهادات الاستثمار قبل أن يشتري مالك الأموال شهادة الاستثمار، فإنه يتساءل دائما عن عيوب شهادات الاستثمار حتى يضع أمواله بشكل آمن، وعلى الرغم من الفوائد المالية لشهادة الاستثمار، فإن هناك أيضا عيوب شهادات الاستثمار، وخلال البنود التالية نوضح عيوب شهادات الاستثمار والتي تتلخص في الآتي:





- حجب المال مدة الفترة الزمنية المحددة كاملا

- حال الحاجة للمال وكسر الشهادة، يكون هناك خسارة مادية تقدر بنصف الأرباح المصروفة

- عدم دخول قيمة المال المودع في الشهادة في كشف الحساب "حال الحاجة له للسفر كمثال"

- عدم القدرة على كسر الشهادة أول 6 أشهر نهائيا















