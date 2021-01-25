خوفا من الذهاب لطبيب أسنان.. مريض يخلع ضرسه بـ كماشة وعصا خشبية

بعد تحمل آلام مبرحة على مدار أسابيع، لجأ مريض في الـ48 من عمره إلى خلع ضرسه الملتهب بنفسه مستخدمًا كماشة بالإضافة إلى بعض العصي الخشبية، وذلك بسبب خوفه من الذهاب إلى طبيب أسنان.





ووفقًا لما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "جيمي إليسون" خلع ضرسه بمنزله في بلدة "هدرسفيلد" بمقاطعة "ويست يوركشاير" في إنجلترا دون أن يدرك مدى خطورة هذه الخطوة، وأشار إلى أنه رغم كون خلع ضرسه ساعد في تخفيف الألم إلا أنه لا يرغب في أن يحذو أي شخص آخر حذوه، بل يرغب في تسليط الضوء على نقص عدد أطباء الأسنان التابعين لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة بالنسبة لهؤلاء الذين لا يمكنهم تحمل تكلفة العيادات الخاصة.









وأفادت الصحيفة بأن "إليسون" عاني لسنوات من مشاكل الأسنان منذ تعرضه لإصابة في الفك عند سقوطه جراء نوبة صرع، حيث أدخل جراح صفيحة معدنية وأربعة مسامير في فكه السفلي لإصلاح الضرر الناجم عن سقوطه، لكن ذلك تسبب له في مضاعفات ومشاكل مستمرة في مضغ الطعام.





وعلى مدار الـ12 شهرًا الماضية، عاني من مشاكل في الصفيحة المعدنية وفي أسنانه، وبعد إصابة ضرسه بالتهاب قرر خلعه بنفسه لأنه كان يعاني من ألم شديد إلى جانب أنه لم يكن يعلم بأن خدمة طوارئ الأسنان بمثابة خيار بالنسبة إليه، بالطبع إلى جانب خوفه من الذهاب لطبيب أسنان بصفة عامة.









وصرح "إليسون" لصحيفة محلية بأنه استخدم كماشة في خلع ضرسه الذي كان غير ثابت بالفعل وعلى وشك السقوط بالإضافة إلى عصي خشبية، مضيفًا أنه لم يكن يدرك آنذاك مخاطر ما فعله، لكنه قرأ بعد ذلك قصص أشخاص أوشكوا على الموت نتيجة لخطوة مماثلة، وقد أصيب بتورم في اللثة نتيجة لذلك.



