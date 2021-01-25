بعد فراق 50 عامًا.. فيسبوك يساعد في جمع شمل أم وابنتها

في واقعة مؤثرة، ساعد موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم " فيسبوك " في جمع شمل أم بابنتها، التي كانت قد اضطرت للتخلي عنها وعرضها للتبني منذ 50 عامًا مضت.





وتناول تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل هذه القصة، موضحًا أن الأم "بولين بيدر" أنجبت ابنتها عندما كانت مراهقة، وهو ما تسبب في أزمة عائلية أُجبرت على إثرها على التخلي عن مولودتها، لكنها ظلت تتساءل على مدار عقود عما حل بها، وقررت في نهاية المطاف اللجوء إلى برنامج تلفزيوني شهير يهدف إلى جمع شمل الأقارب بعد سنوات من الفراق.









ووافق معدو البرنامج على مساعدة "بولين" في عملية البحث عن ابنتها، وأخبرتها مقدمة البرنامج البريطانية "دافينا ماكول" في وقت لاحق بأنها وفريق عملها لم يتمكنوا فقط من التوصل إلى ابنتها "كارول وايتهيد"، بل أن الأخيرة كانت بدورها تحاول لسنوات التوصل لوالدتها البيولوجية عبر منصات التواصل الاجتماعي.





ونقلت الصحيفة البريطانية عن "بولين بيدر" ذات الـ65 عامًا قولها إنها ذُهلت حيال ما حدث، موضحة أنها كانت قد بدأت في استخدام "فيسبوك" منذ عام 2015، ورغم حزنها بسبب أملها في قضاء مزيد من السنوات بصحبة ابنتها إلا أن اجتماع شملهما في النهاية عوضهما عن ذلك.





وأفادت الابنة "كارول" ذات الـ51 عامًا بأنها قررت البحث عن عائلتها الحقيقية بعد وفاة والدتها بالتبني، وبمساعدة صديقة لها استطاعت فعليًا التوصل إلى "بولين" عبر "فيسبوك"، لكنها خشيت أن ترفضها لذا قررت عدم التواصل معها واكتفت بمتابعة التحديثات والصور التي كانت تشاركها والدتها البيولوجية عبر حسابها.





وتابعت "كارول" موضحة أن زوجها وأصدقاءها حاولوا إقناعها بالتواصل مع والدتها، لكنها رفضت خوفًا من رد فعل الأخيرة تجاهها كما أنها أدركت من خلال متابعة حسابها على "فيسبوك" أن لديها عائلة، ولم ترغب في إحداث أي مشاكل بظهورها المفاجئ.









وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن "بولين" كانت قد نشأت مع 8 أشقاء في بلدة "هدرسفيلد" بمقاطعة "ويست يوركشاير" في إنجلترا، وحملت في سن الـ14 ولم تتمكن من الاعتراف لوالديها، لكن مدير مدرستها اكتشف وقرر فصلها؛ وبعد اكتشاف والدها خبر حملها منعها من مغادرة المنزل وقرر عرض مولودتها للتبني، وبعد ولادة طفلتها في سن الـ15 تولت رعايتها لمدة شهر قبل أن تتبناها عائلة أخرى.





وتزوجت "بولين بيدر" في عمر 16 عامًا وأنجبت 5 أبناء أعمارهم حاليًا ما بين 49 و39 عامًا؛ وبالنسبة إلى ابنتها فقد عاشت طفولة سعيدة مع والديها بالتبني، وحاولت البحث عن والدتها البيولوجية لأول مرة عندما بلغت سن 18 عامًا لكن محاولتها باءت بالفشل.



