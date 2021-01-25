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منوعات

غرفة سرية.. شاب يعثر على اكتشاف مخيف خلف المدفأة في منزله | فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:08 ص
غرف سرية
غرف سرية
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عزة عاطف
كشف العديد من المستخدمين عن أماكن خفية عثروا عليها في منازلهم خلف الجدران والمرايات، لكن هذا المقطع كان الأكثر رعبا.

فقد كشف شاب عن مخبأ مخيف خلف المدفأة داخل منزله، متصل بسلالم حلزونية أسفل المنزل، حتى أن البعض أطلق عليه "زنزانة القتل المحصنة".

للوهلة الأولى عند النظر إلى المقطع الذي نشره المستخدم «تشاد سانشيز» لن تجد أي دليل على وجود غرفة سرية موجودة خلف الجدران.

لكن بمجرد أن يقترب الصبي من مدفأة خشبية كبيرة غير ظاهرة، يمسك بأحد الأعمدة الزخرفية ويديرها، ليكشف عن الغرفة السرية بالداخل.

ولكن مما يزيد الأمر رعبا، أن المشاهدين يتفاجئون بدرج حلزوني مظلم لا يظهر فيه سوى الفوانيس الشبيهة بالمصابيح التي تنير الطريق.

تؤدي الممرات المخيفة في النهاية إلى غرفة مظلمة ومغبرة بالطوب الأحمر، تشبه الغرفة قصرًا قديمًا مسكونًا، حيث أقر العديد من المشاهدين أنها أخافتهم وزرعت بداخلهم الرعب.

حقق المقطع أكثر من 800000 مشاهدة عبر تطبيق تيك توك، حيث ترك مقطع الفيديو كل من شاهده في رعب تام.

قال أحدهم إنها تبدو وكأنها "غرفة قرابين"، حيث يتم إغراء الضحايا وقتلهم، وقالت أخرى: "كنت أخشى رؤية النهاية، فوفقا للأفلام يظهر دائما عفريت أو قاتل متسلسل".

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