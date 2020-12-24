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منوعات

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:10 ص
بعد فضح خيانتها على
بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه
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هدير علاء
بعد فضح خيانة زوجته له في منشور شاركه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أقدم زوج على قتل زوجته وابنيه رميًا بالرصاص، قبل أن يطلق النار على نفسه في واقعة مأساوية شهدتها مدينة "مايفيلد" بولاية "كنتاكي" الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام، فإن الزوج "كايل ميليكين"، 41 عامًا، أطلق النار على زوجته " آشلي" ذات الـ35 عامًا، وكذلك ابنيه "وأعمارهما 13 عامًا و8 أعوام، قبل أن يتخلص من حياته بطلق ناري.


وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير نشرته حول هذه المأساة العائلية أن "كايل ميليكين" كان قد تحدث عن مشاكله الزوجية عبر حسابه على "فيسبوك" قبل 7 ساعات من اكتشاف شرطة ولاية "كنتاكي" لجثث أفراد عائلته بالكامل صباح يوم الأحد الماضي.

وكتب "ميليكين" في نص منشوره ما مفاده أن ابنيه هما كل شيء بالنسبة إليه، مضيفًا: "يمكن لأي امرأة أن تأتي وتذهب.. إذا لم تكن سعيدة فلا يمكنك أن تجعلها سعيدة"، وأعرب خلال منشوره أيضًا عن استيائه حيال خيانة زوجته له بعد سنوات أمضياها معًا، متسائلًا عما يمكن لأي فرد فعله في مثل هذا الموقف.


وواصل بعد ذلك التحدث عن مدى حبه لطفليه، مؤكدًا أن كل ما قام به في حياته كشخص بالغ كانت من أجلهما، كي يحظيا بحياة أفضل من تلك التي عاشها أثناء نشأته، واختتم المنشور، الذي كان مرفقًا بـ80 صورة لطفليه أثناء ممارسة هواياتهما المفضلة، بالتأكيد مرة أخرى على أنهما كل شيء في حياته وأن أي شيء آخر غير مهم.

وقد أكدت الشرطة المحلية مصرع العائلة المكونة من 4 أفراد، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد أي خطر على العامة، وانهالت رسائل التعزية التي شاركها الأصدقاء المقربون من هذه العائلة عبر "فيسبوك" عقب الإعلان عن وفاة كافة أفرادها.
بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص
بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص
بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص
بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص
بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص
بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص
بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص
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