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منوعات

جريمة قتل غامضة.. مصاب بـ كورونا يضرب مريضا آخر حتى الموت بمستشفى أمريكي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:14 ص
مصاب بـ كورونا يضرب
مصاب بـ كورونا يضرب مريضًا آخر حتى الموت بمستشفى أمريكي
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هدير علاء
في جريمة مروعة وقعت داخل أحد المستشفيات بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، اعتدى مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالضرب المبرح على مريض آخر طاعن في السن، والذي كان يتلقى العلاج معه في نفس الغرفة بالمستشفى.

وأفادت تقارير وسائل إعلام أمريكية بأن جريمة القتل وقعت في الـ17 من ديسمبر الجاري بالقسم المخصص لعلاج مصابي كورونا في مستشفى عام بمدينة "لانكستر" في ولاية "كاليفورنيا".


وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن المحققين المسئولين عن القضية، أن المعتدي والضحية كانا يتشاركان غرفة واحدة في المستشفى عندما أقدم المعتدي على ضرب الضحية، البالغ من العمر 82 عامًا، حتى الموت بـ أسطوانة أكسجين.

وأوضحت السلطات المحلية أن الضحية، الذي لم يتم الإعلان عن هويته لوسائل الإعلام، توفي بعد يوم واحد من تعرضه لهذا الاعتداء متأثرًا بإصاباته، كما أشارت الشرطة إلى عدم وجود معرفة مسبقة بين المعتدي والضحية.


جدير بالذكر أن التحقيقات في جريمة القتل مازالت مستمرة، ولم تكشف السلطات بعد عن الدافع وراء هذا الاعتداء المميت، لكن تقارير إخبارية أكدت أنه قد تم إلقاء القبض على المعتدي، والذي يُدعى "جيسي مارتينيز"، بعد أن احتجزه العاملون بالمستشفى ووُجهت إليه تهمة القتل.

وقال متحدث باسم المستشفى الأمريكي في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ديلي ميل" إنه لا يمكن لإدارة المستشفى التعليق على الحادث لأن التحقيق الجنائي مازال جاريًا.
جريمة قتل غامضة.. مصاب بـ كورونا يضرب مريضا آخر حتى الموت بمستشفى أمريكي
جريمة قتل غامضة.. مصاب بـ كورونا يضرب مريضا آخر حتى الموت بمستشفى أمريكي
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