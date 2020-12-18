ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد 37 عامًا خلف القضبان.. شاهدة تثبت براءة سجين مدان بجريمة قتل

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:24 م
بعد 37 عامًا خلف
بعد 37 عامًا خلف القضبان.. ظهور براءة سجين أُدين بجريمة قتل
Advertisements
هدير علاء
بعد أن أمضى قرابة 37 عامًا حلف القضبان بسبب جريمة قتل لم يرتكبها، أُطلق أخيرًا سراح سجين أمريكي في الـ63 من عمره الشهر الماضي، وذلك عقب اعتراف شاهدة رئيسية في القضية بأنها كذبت في الشهادة التي أدلت بها.

وفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر أمس، الخميس، فإنه تم إطلاق سراح "والتر فوربس"، من ولاية "ميشيجان" الأمريكية، في العشرين من نوفمبر الماضي، عقب قضائه 37 عامًا في أحد سجون الولاية بعد أن أُدين بالخطأ بالقتل والحرق العمد.


وسلط التقرير الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه أُلقي القبض عليه في عام 1982، وصدر ضده في وقت لاحق حكما بالسجن مدى الحياة على خلفية واقعة مصرع رجل يُدعى "دينيس هول" في حريق تم إشعاله عن عمد في شقة سكنية.

وأفاد تقرير لصحيفة محلية بأن "فوربس" أصبح مشتبهًا به في جريمة القتل بعد أن تبين أنه فض شجارًا نشب في حانة بين "هول" ورجل آخر، وتوجه "هول" لإطلاق النار على "فوربس" في اليوم التالي لتدخله من أجل إنهاء الشجار، لكنه توفي بعد فترة وجيزة إثر إشعال النيران عن عمد في شقته.

واعتبرت الشرطة المحلية "والتر فوربس" مشتبهًا به بسبب المشاحنات بينه وبين القتيل والتي وقعت قبيل مصرعه مباشرة؛ وساهمت شهادة أدلت بها سيدة تُدعى "أنيس كينبريو" في إدانته، وكانت هي الشاهدة الرئيسية لهيئة الادعاء في القضية، حيث أفادت بأنها رأت "فوربس" ورجلين آخرين وقد كانوا يلقون وقودًا على المبنى السكني ويشعلون فيه النيران، لكن بسبب التناقضات في شهادة "كينبريو"، تمت تبرئة أحد الرجلين وسقطت التهم الموجهة إلى الآخر بعد اجتيازه اختبار جهاز كشف الكذب، وكان "فوربس" هو الوحيد الذي أُدين في القضية، وأشار محاموه إلى أن ذلك كان نتيجة للمشادات بينه وبين الضحية فقط.


وأوضح تقرير "ديلي ميل" أن "كينبريو" قررت في عام 2017 الاعتراف بأنها كذبت في الشهادة التي أدلت بها؛ وخلال جلسة استماع عُقدت في شهر فبراير من العام الجاري شهدت هذه السيدة بأنها لم تر "فوربس" ليلة الحريق، مضيفة أنها شهدت كذبًا ضده في السابق بعد أن هدد رجلان  بإيذائها وإيذاء عائلتها في حال لم تورط "فوربس" في الجريمة.

جدير بالذكر أنها لن تواجه أي اتهامات على خلفية شهادتها زورًا لأن قانون التقادم في هذه الحالة مدته 6 سنوات.

وقال "فوربس" في أعقاب إطلاق سراحه إنه على الرغم من أن شهادة "أنيس كينبريو" أدانته، إلا أنه ممتن كونها فعلت الصواب وقالت الحقيقة في نهاية المطاف.
بعد 37 عامًا خلف القضبان.. شاهدة تثبت براءة سجين مدان بجريمة قتل
بعد 37 عامًا خلف القضبان.. شاهدة تثبت براءة سجين مدان بجريمة قتل
بعد 37 عامًا خلف القضبان.. شاهدة تثبت براءة سجين مدان بجريمة قتل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنح الطاقة.. فوائد وأضرار الكشك

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون

مكون سحري في المطبخ يقضي على حب الشباب ويقلل الكوليسترول