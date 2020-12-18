على ارتفاع 2000 قدم.. لحظة سقوط "آيفون" من طائرة.. ومفاجأة بعد العثور عليه

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ، يرصد لحظة سقوط هاتف "آيفون 6 إس" من طائرة هليكوبتر كانت تحلق على ارتفاع 2000 قدم، حيث سقط من يد مالكه عن طريق الخطأ إثر محاولته تصوير مقطع فيديو من نافذة الطائرة أثناء تحليقها فوق احد الشواطئ البرازيلية.





وفوجئ المالك "إرنستو جاليوتو"- بعد أن تمكن من تحديد موقع سقوط هاتفه الذكي، وعثوره عليه- أن الهاتف ما زال سليمًا ، ولم يلحق به سوى قليل من الخدوش اثر سقوطه من الطائرة الهليكوبتر ، إلى جانب أن كاميرا الهاتف وثَّقت رحلة سقوطه من هذا الارتفاع الشاهق.





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ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن البرازيلي "جاليرتو"، وهو من دعاة حماية البيئة، كان جالسًا بجوار قائد هذه الطائرة ممسكًا بهاتفه المحمول، وقد بدا منشغلًا بتصوير ساحل مدينة "ريو دي جانيرو" وطبيعته الساحرة.





وفي تلك الأثناء، وثقت كاميرا كانت مثبتة داخل الطائرة لحظة سقوط الهاتف منه خارج الطائرة بعد أن حرك يديه أثناء حديثه مع الطيار، وبدا "جاليريو" منزعجًا بشدة حيال ما حدث، لكنه تمكن في أعقاب ذلك من تحديد موقع الهاتف من خلال تطبيق "Find My iPhone"، وتبين له أنه ما زال سليمًا على نحو لم يكن يتوقعه على الإطلاق.





وأفادت منصة إخبارية برازيلية، بأن هاتف "الآيفون" نجا من السقوط بخدوش قليلة فحسب، مع الإشارة إلى أنه لم يكن مزودًا سوى بـ غطاء سيليكون وواقٍ للشاشة.









وقال مالكه إنه كان واثقًا من أنه سيستعيده، وكان يرى أنه طالما أنه لم يسقط الهاتف في المياه فسوف يعثر عليه بلا شك.



