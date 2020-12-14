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منوعات

لحظة طرد عائلة من طائرة قبل إقلاعها بسبب طفلة عمرها عامان.. شاهد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:04 ص
طرد عائلة من طائرة
طرد عائلة من طائرة قبل إقلاعها بسبب طفلة عمرها عامان
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هدير علاء
تعرضت عائلة للطرد من رحلة جوية تابعة لشركة طيران "United Airlines" الأمريكية قبيل إقلاعها، وذلك بعد رفض طفلة عمرها عامان ارتداء كمامة واقية على متن الطائرة.

وشاركت والدة الطفلة، والتي تُدعى "إليزابيث أوربان"، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام" يوم الجمعة الماضي كشفت خلاله عن تعرضها وزوجها وطفلتهما "إيدلين" للطرد بسبب خلاف حول الكمامة، رغم محاولات حث الطفلة على ارتدائها.


وشوهدت الأم في بداية الفيديو وقد كانت تبكي معربة عن استيائها لطرد عائلتها بهذا الشكل بسبب طفلة عمرها عامان فقط؛ وقد كان من المقرر أن تسافر برفقة عائلتها من ولاية "كولورادو" إلى ولاية "نيو جيرسي"، لكنها كشفت خلال الفيديو عن أن شركة الطيران قررت منعهم من السفر على متن رحلاتها نهائيًا على خلفية رفض الطفلة وضع الكمامة، في حين أوضحت شركة الطيران لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه لن يتم منع الأبوين وطفلتهما من السفر على متن رحلاتها مستقبلًا.

وأظهر مقطع فيديو آخر شاركته "أوربان" عبر حسابها محاولات والد الطفلة المتعددة لحثها على ارتداء الكمامة، لكن الطفلة رفضت وضعها على وجهها، وفي أعقاب ذلك صعد أحد موظفي المطار على متن الطائرة وطلب من العائلة المغادرة، وأبدى والد الطفلة انزعاجه وحاول التوضيح للموظف أنه كان يضع الكمامة على وجه الطفلة ويثبتها بيده، موضحًا أن الطفلة كانت تبكي بسبب الكمامة، لكن الموظف أصر على مطالبة العائلة بالمغادرة، كما أخبر الزوجين بأن حقائبهما ومقعد السيارة الخاص بابنتهما سيظلوا على الطائرة حتى الوجهة النهائية.

وحصد الفيديو الذي تحدثت فيه "أوربان" عما تعرضت له على متن الطائرة حوالي 5.9 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي.


وأشارت "أوربان" إلى أنها وزوجها سافرا برفقة طفلتهما 4 مرات منذ بدء تفشي جائحة كورونا ولم يسبق أن واجها مثل هذه المشكلة من قبل، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية توصي بعدم ارتداء الأطفال دون سن الخامسة الكمامات الواقية، إلا أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقول إنه يتعين على الأبوين مساعدة أطفالهما (في سن العامين أو أكبر) على ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة في الأماكن العامة وبالقرب من أشخاص لا يعيشون معهم.

وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" بأن سياسة شركة الطيران تنص على ارتداء كافة المسافرين في عمر العامين أو أكبر أقنعة واقية تغطي الوجه والأنف، إلا أن شركة الطيران أعلنت في بيان لها أنها فتحت تحقيقًا في هذه الواقعة، لافتة إلى أنها تواصلت مع العائلة وردت سعر تذاكر الطيران كما أعادت حقائبهم ومتعلقاتهم.


لحظة طرد عائلة من طائرة قبل إقلاعها بسبب طفلة عمرها عامان.. شاهد
لحظة طرد عائلة من طائرة قبل إقلاعها بسبب طفلة عمرها عامان.. شاهد
لحظة طرد عائلة من طائرة قبل إقلاعها بسبب طفلة عمرها عامان.. شاهد
لحظة طرد عائلة من طائرة قبل إقلاعها بسبب طفلة عمرها عامان.. شاهد
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