من ارتفاع 100 متر.. سائحة تسقط جثة هامدة أثناء التقاط صورة تذكارية.. تفاصيل

انتهت محاولة سائحة تعيسة الحظ التقاط صورة تذكارية خلال جولة ترفيهية بأحد المناطق السياحية ذات الطبيعة الساحرة بولاية "فيكتوريا" الأسترالية بشكل مؤسف بالنسبة إليها، حيث سقطت جثة هامدة من ارتفاع يُقدر بقرابة 100 متر، لتتحول جولتها الترفيهية إلى مأساة لأفراد عائلتها وأصدقائها.





وأفادت تقارير إخبارية بأن السائحة، التي لم يتم الكشف عن هويتها لوسائل الإعلام وأشير فقط إلى أنها في الثامنة والثلاثين من عمرها، كانت متواجدة في حديقة "جرامبيانز" الوطنية في ولاية "فيكتوريا" عند سقوطها من ارتفاع شاهق بعد ظهر يوم السبت الماضي.





اقرأ أيضًا: أب مستهتر يجازف بأبنائه لالتقاط صورة من حافة منحدر غير مستقر





وجاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن السائحة المتوفاة، وهي من مدينة "ملبورن" بأستراليا، كانت في زيارة للمنطقة برفقة عائلتها، وتبين أن الحادث الذي أنهى حياتها وقع على مرأى من أفراد عائلتها، الذين تُركوا بعد ذلك لمواساة بعضهم البعض في موقع الحادث.





وأشار تقرير لصحيفة محلية مقرها مدينة "ملبورن" إلى أن هذه السيدة كانت قد تسلقت حاجز الأمان الملحق بمنطقة مخصصة لمشاهدة المناظر الطبيعية المحيطة بحديقة "جرامبيانز" الوطنية، لكنها فقدت توازنها وانزلقت لتسقط من ارتفاع شاهق؛ وتقوم الشرطة المحلية وخدمات الطوارئ بولاية "فيكتوريا" بإجراء عمليات بحث من أجل استعادة جثتها من موقع الحادث.





وأوضحت متحدثة باسم خدمات الطواري في ولاية "فيكتوريا" أن السيدة سقطت من ارتفاع لا يقل عن 80 مترًا، وتابعت قائلة إنه كانت هناك خطة في البداية لإرسال فريق بحث وإنقاذ، لكنهم أدركوا بعد ذلك حجم الحادث، ولذلك فإنه يوجد في موقع الحادث طائرة هليكوبتر تابعة لشرطة الولاية، فضلًا عن وجود خبراء من خدمات الطوارئ مزودين بالمعدات اللازمة.









ومن المقرر أن تجري الشرطة تحقيقًا في واقعة سقوط هذه السيدة، وسوف يتم إعداد تقرير للطبيب الشرعي، لكن السلطات لا تعتقد أن هناك شبهة جنائية بشأن الحادث.



