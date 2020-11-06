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منوعات

بسبب صورة سيلفي.. سيدة تكتشف خيانة حبيبها وتنتقم منه بـ فيديو على تيك توك

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:43 م
سيدة تكتشف خيانة
سيدة تكتشف خيانة حبيبها بسبب سيلفي
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هدير علاء
اكتشفت سيدة أمريكية في الرابعة والعشرين من عمرها خيانة حبيبها بسبب صورة سيلفي، وقررت فضح سلوكه من خلال مقطع فيديو شاركته عبر تطبيق "تيك توك" الشهير، وانتشر في أعقاب ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت هذه السيدة "سيدني كينش" أن حبيبها، الذي كانت علاقتها به قد بدأت قبل 4 سنوات، أرسل إليها صورة سيلفي تبدو للوهلة الأولى وكأنها لقطة عادية له أثناء قيادة سيارته، لكن بعد تدقيق النظر فيها، وتحديدًا في النظارة الشمسية التي كان يرتديها، اكتشفت خيانته لها وتواجده برفقة سيدة أخرى آنذاك.


ومن المؤكد أن الشاب لم يدقق النظر جيدًا في الصورة قبل أن يرسلها إليها، ولذلك فإنه لم يلاحظ الانعكاس في نظارته الشمسية، والذي أظهر سيدة جالسة بجواره في السيارة، على عكس "سيدني" التي انتبهت للأمر على الفور.

وفي بداية الفيديو الذي شاركته، ظهرت "سيدني" أمام صورة الصورة السيلفي وكانت تخفي نصف وجه من أصبح الآن حبيبها السابق، ثم تحركت لتكشف عن النصف الآخر من وجهه، وبدا الانعكاس على نظارته الشمسية واضحًا، حيث كشف عن جلوس سيدة بجواره مسترخية تمامًا لدرجة أنها كانت تدلي ساقيها عبر نافذة السيارة.


وعلقت "سيدني" على الفيديو موجهة نصيحة للسيدات الأخريات بالتحقق من الانعكاس في النظارات الشمسية الخاصة بأزواجهن أو شركاء حياتهن؛ وتحدثت في القسم المخصص للتعليقات عن مزيد من التفاصيل حول ما حدث بعد تلقيها هذه الصورة، حيث أوضحت أنها اتصلت به وأخبرته بأنها اكتشفت خيانته، لكنها اتهمها بالجنون وأخبرها بأن الفتاة الجالسة بجواره مرتبطة بأحد أصدقائهما المشتركين.

لكن لسوء حظها، فقد اكتشفت في وقت لاحق أنه كان على علاقة بخمس سيدات أخريات خلال شهر واحد فقط.

يذكر أن الفيديو الذي شاركته هذه السيدة عبر تطبيق "تيك توك" حصد حوالي 1.8 مليون مشاهدة في غضون 3 أيام.
بسبب صورة سيلفي.. سيدة تكتشف خيانة حبيبها وتنتقم منه بـ فيديو على تيك توك
بسبب صورة سيلفي.. سيدة تكتشف خيانة حبيبها وتنتقم منه بـ فيديو على تيك توك

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