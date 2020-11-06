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منوعات

عرض زواج من نوع خاص.. يطلب يد حبيبته على عمق 10 أقدام تحت الماء.. شاهد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:57 م
عرض زواج من نوع خاص..
عرض زواج من نوع خاص.. يطلب يد حبيبته تحت الماء
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هدير علاء
قرر شاب أمريكي في الثالثة والثلاثين من عمره الخروج عن المألوف أثناء طلب يد حبيبته، حيث تقدم للزواج بها على عمق 10 أقدام تحت الماء، وتحديدًا في كهف في البحر الكاريبي أثناء قضائهما عطلة بمنطقة سياحية ذات طبيعة ساحرة في دولة "جامايكا".

وشوهد "كودي وركمان"، وهو من ولاية "ميشيجان" الأمريكية، في لقطات مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقد كان يمارس السباحة برفقة حبيبته "كيلي كاستيل"، قبل أن يفاجأها بـ خاتم زواج بعد أن غاصا معًا تحت سطح المياه.


ولم تكن "كاستيل" ذات الـ34 عامًا تصدق نفسها، وسارعت بالعودة إلى سطح المياه، حيث سألته عما إذا كان جادًا في عرضه، وهو ما أكده لها، ووافقت على الزواج منه على الفور، وألبسها الخاتم، في حين كان صديق لهما يقوم بتصوير عرض الزواج الرومانسي لحظة بلحظة.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "وركمان" كان قد قام بشراء خاتم الزواج قبل 3 أشهر من عرضه الزواج على من أصبحت الآن خطيبته، حيث كان ينتظر اللحظة المثالية كي يطلب يدها.


ونقلت "ديلي ميل" عن "كاستيل" قولها إنه لم يكن لديها فكرة عما يخطط له "وركمان"، مشيرة إلى أنها فور أن ألقت نظرة على الخاتم الذي كان يحمله تحت الماء اعتقدت أن الأمر مجرد مزحة، خاصة وأنه كان قد أخبرها في البداية بأنه يرغب في التقاط صور تحت الماء برفقتها فحسب؛ وأكدت أن عرض حبيبها الزواج عليها تحت الماء كان أفضل شيء حدث لها هذا العام.

ويخطط الخطيبان لإقامة حفل زفافهما في شهر مايو من العام المقبل، لكن جائحة كورونا تجعل من الصعب بالنسبة إليهما القيام بأي ترتيبات متعلقة بحفل الزفاف في الوقت الراهن.
عرض زواج من نوع خاص.. يطلب يد حبيبته على عمق 10 أقدام تحت الماء.. شاهد
عرض زواج من نوع خاص.. يطلب يد حبيبته على عمق 10 أقدام تحت الماء.. شاهد

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