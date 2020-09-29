عرض زواج مفاجئ فوق الماء ينتهي بحادث غريب.. فيديو

ترسم الفتيات وتتخيل اللحظة التي يعرض عليها حبيبها الزواج ، سواء في عشاء رومانسي ، أو من خلال مفاجأة عائلية مدهشة، ولكن الأمر بالنسبة لإحدى الفتيات كان مختلفا تمامًا، فعندما حانت اللحظة الرومانسية الموعودة ، كانت نهايتها مؤسفة.





فعلى متن يخت ، كانت الحبيبة تتلقى عرض الزواج من حبيبها ، الذي وقف على حافة مركب آخر يجاور يختها، وبينما هي قبلت بالعرض؛ حدث ما لم يحمد عقباه، فقد سقط العريس في الماء.





وظهر في مقطع الفيديو ، الذي نشرته "روسيا اليوم" ، الحبيبان ، وهما على متن مركبين، ويطلب الرجل يدها للزواج ، وهم بإخراج خاتم الزواج لترتديه في إصبعها.





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وافقت المرأة المندهشة بالعرض الذي قدمه حبيبها، حتى دفعتها شدة الفرحة إلى الضغط على مكان الوقود لتندفع باليخت بينما كان الثنائي يقتربان من بعضهما ليتبادلا الأحضان.





العروس سقطت داخل قاربها، فيما سقط الرجل في الماء، ولكن الثنائي لم يتعرضا لإصابات شديدة، ولكن ستظل تلك الواقعة مادة خصبة للضحك والسخرية لبقية حياتهما، كما كانت مادة ضحك لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وعلق الكثيرون وشاركوا الفيديو على صفحاتهم، وتنوعت التعليقات على النحو الآتي: "بداية النكبة"، "فكك منها.. قدمها شر من البداية.. أكشن"، وغيرها من التعليقات الساخرة.