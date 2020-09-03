AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد اكتشاف خيانته.. عروس تنتقم من خطيبها خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:24 م
عروس تنتقم من خطيبها
عروس تنتقم من خطيبها الخائن خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة
Advertisements
هدير علاء
بعد اكتشاف خيانة خطيبها قبل موعد زواجهما مباشرة، قررت عروس الانتقام منه خلال حفل زفافهما وأمام كافة أفراد عائلتيهما وأصدقائهما، حيث كشفت خيانته أمام الجميع وقرأت الرسائل التي كان قد أرسلها إلى عشيقته قبيل عقد قرانهما.

وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية نُشر اليوم، الخميس، فإن العروس كانت قد اكتشفت خيانة خطيبها في الليلة التي سبقت الموعد المقرر لزواجهما، وقررت اللجوء إلى هذه الطريقة لمعاقبته على خداعه وخيانته لها.


وكانت العروس، التي أشير إليها باسم مستعار "كايسي"، قد كشفت عن تفاصيل تجربتها في مقال شخصي نُشر على موقع إلكتروني أسترالي يهتم بتقديم نصائح عن العلاقات العاطفية والزوجية، حيث أوضحت أنه أثناء تواجدها في غرفة فندق في الليلة السابقة لحفل زفافها، تلقت رسالة مفاجئة على هاتفها المحمول، وكانت هذه الرسالة من رقم مجهول وتضمنت مجموعة من الـ"screenshots" لمحادثات بين خطيبها وعشيقته وكذلك صور لهما معًا، بالإضافة إلى جملة واحدة: "أنا لن أتزوج شخصًا مثله.. ماذا عنك؟".

وانفجرت العروس في البكاء وتجمعت حولها صديقاتها لمحاولة تهدئتها، لكن على الرغم من أن نصيحة صديقاتها لها في تلك اللحظات كانت الاتصال بخطيبها الخائن على الفور وإلغاء حفل الزفاف، إلا أن العروس قررت التمهل قبل الإقدام على أي خطوة، وبعد ذلك توصلت إلى فكرة مبتكرة للانتقام منه، وأخبرت صديقاتها أنها تنوي فضحه أمام العائلة والأصدقاء.


وبالفعل توجهت إلى مكان إقامة الحفل بفستان زفافها الأبيض وقبيل بدء مراسم عقد القران قرأت رسائل خطيبها إلى عشيقته أمام كافة المدعوين.

وأوضحت العروس في مقالها الشخصي أن عريسها لم يجد أمامها أي خيار آنذاك سوى مغادرة حفل الزفاف في هدوء، في حين أقامت هي وصديقاتها حفلًا لا يُنسى بحسب وصفها.
بعد اكتشاف خيانته.. عروس تنتقم من خطيبها خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة
بعد اكتشاف خيانته.. عروس تنتقم من خطيبها خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة
بعد اكتشاف خيانته.. عروس تنتقم من خطيبها خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب فستان صديقتها.. عروس تقع في موقف محرج

صور شبه عارية السبب..عروس تطرد صديقتها المقربة من حفل زفافها

عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف.. ورد فعلها غير متوقع

وجدت أنها أجمل منها فأفسدت مظهرها.. عروس قامت بموقف سخيف لإحدى صديقاتها بعد استلام صور الزفاف

بعد خيانته.. سيدة تنتقم من حبيبها السابق في يوم زفافه بهذه الطريقة

لن أتزوج بدونه.. عروس تفرض فحصا طبيا ضد كورونا للعريس قبل الزواج

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات بي ام دبليو bmw x6 موديل 2021 قبل طرحها بأيام في مصر.. صور

استفزاز لليونان.. وزير الدفاع التركي يحلق فوق بحر إيجه بطائرة إف-16.. شاهد

الدوري السعودي.. المرشحون للخروج من جنة الهلال والنصر

شيخ الأزهر: رسولنا أغلى علينا من أنفسنا.. وتبرير الإساءة إليه جريمة

بعد جلسة تحقيق غير معلنة.. حكومة الوفاق تعلن رسميا عودة وزير الداخلية فتحي باشاغا

الأهلي ليس السبب.. مصدر يكشف حقيقة استبعاد البنا من إدارة لقاء الزمالك وبيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتشاف خيانته.. عروس تنتقم من خطيبها خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة

بسبب السرعة الزائدة.. ملاكي تهشم 4 سيارات بالمقطم.. صور

تعقيم ملعب الدفاع الجوي قبل انطلاق مباراة بيراميدز والزمالك.. صور