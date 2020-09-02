غيرت مفهوم زوجة الأب.. عروس تهدي ابن زوجها نسخة من خاتمها| صور

في يوم زفافها أرادت ريبيكا ريان أن يشعر ابن زوجها، والذي يُدعى جود، بأهمية هذا اليوم، حيث فكرت في المحادثات التي أجرتها معه خلال فترة خطوبتها من والده تايلور، وتذكرت أن جود سألها عما إذا كان سيحصل على خاتم أيضًا.





ووفقًا لصحيفة " مترو" البريطانية، ذهبت ريبيكا، من جورجيا بالولايات المتحدة، قبل حفل الزفاف في يونيو إلى محل لصناعة المجوهرات اليدوية، وطلبت خاتمًا صغيرًا من الذهب الوردي، تمامًا مثل خاتمي زفاف الزوجين، وكتبت عليه "عائلة للأبد" إضافة إلى تاريخ الزفاف.





و في منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، أوضحت: "عندما كنت أفكر في كيفية جعله يشعر بأنه مميز، ويندمج بسهولة في الحفل، كنت أعرف بالضبط ما أحتاج إلى القيام به."





قررت ريبيكا إعطاء الخاتم لـ جود قبل الحفل؛ ليتمكنوا من قضاء لحظة خاصة قبل أن تتزوج من والده، قائلة:" كنت أعرف أن الوقت المثالي لمنحه إياه سيكون خلال أول لقاء لنا قبل الحفل، و بعد أن رآني مباشرة للمرة الأولى أظهرت له ما جلبته من أجله، وكان سعيدًا جدًا من حصوله على خاتم مثل خاتم والده وخاتمي".





وحكت:"تباهي جود بالخاتم أمام الجميع - على الرغم أنه فقده مرتين منذ ذلك الحين، وتم دهسه من قبل سيارة في الطريق، والتقطت هذه اللحظة بالكاميرا من قبل مصور زفافهما آشاه سميث، كصور مشتركة بينهم.









وأضافت ريبيكا:"أن تصبحي زوجًة لأب هو أحد أصعب الأشياء التي قمت بها على الإطلاق، وهذه الصور تسلط الضوء على أحد أفضل أيامنا معًا كعائلة، لكن في الواقع يوجد كثير من الفوضى والتوتر والرغبة في تعلم كيفية التعامل الصحيحة مع الانضمام إلى عائلة شبه مكتملة أثناء جائحة عالمية".



