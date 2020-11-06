رد فعل عنيف لأمريكية تجاه نجلها بسبب رفضه التصويت لـ بايدن.. فيديو وصور

تملكت حالة من الاستياء والغضب من سيدة أمريكية فور علمها بأن نجلها لم يصوت للمرشح الديمقراطي "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية، والذي استقرت العائلة على التصويت له، ولم يصوت أيضًا لمنافسه الجمهوري الرئيس الحالي "دونالد ترامب" ، حيث أخبرها بأنه أدلى بصوته الانتخابي لصالح مرشح آخر مستقل.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق رد فعل الأم "كريستال"، وهي من مدينة "شيكاغو" بولاية "إلينوي"، بعد أن اعترف لها نجلها "كريس" بتصويته لمرشح آخر غير "بايدن".





وكانت الابنة المراهقة لهذه السيدة هي من صورت الفيديو أثناء تواجدها برفقة والدتها وشقيقها في سيارة، حيث كانوا عائدين إلى المنزل بعد التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، ونشرت الفيديو في وقت لاحق عبر تطبيق "تيك توك"، حيث لاقى رواجًا وحقق انتشارًا سريعًا.









وفي بداية الفيديو، شوهدت الأم وقد كانت تقود السيارة، في حين كان نجلها يجلس في المقعد الخلفي، وتحدثت إليه بنبرة غاضبة قائلة: "لقد أخبرتك بأن تختار بايدن.. لقد خسرنا الآن صوتًا.. هذا يمكن أن يذهب إلى ترامب"، ولم تتمكن الابنة من تمالك نفسها وانفجرت في الضحك في تلك اللحظات.





وفي الوقت ذاته، كان "كريس" يتحدث إلى جدته عبر الهاتف، والتي كانت بدوره لا تصدق أنه لم يصوت لـ"بايدن"، وسألته عن سبب إقدامه على هذه الخطوة، ووجهت إليه والدته السؤال ذاته وكانت تصرخ في وجهه معربة عن مدى استيائها.





وبدا "كريس" غير قادر على التعامل مع نوبة الغضب التي تملكت من والدته وجدته حيال عدم تصويته لـ"بايدن"، في حين واصلت شقيقتها الضحك أثناء تصوير المشاجرة التي نشبت في السيارة.





يشار إلى أن الفيديو حصد أكثر من مليوني مشاهدة؛ والخبر الجيد بالنسبة إلى "كريستال" هو أن "بايدن" فاز بالفعل بأصوات ولاية "إلينوي".









وقالت "كريستال" في تصريحات لموقع "BuzzFeed" الأمريكي إن التصويت في انتخابات الرئاسة يعد بمثابة تقليد هام في عائلتها، مضيفة أن أفراد العائلة معتادون جميعًا على تناول وجبة الإفطار معًا بعد الإدلاء بأصواتهم.



