مؤيد لـ ترامب يقتحم مؤتمرًا صحفيًا ويتهم جو بايدن بسرقة الانتخابات.. فيديو وصور

رصد مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام دولية لحظة اقتحام أحد مؤيدي الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" مؤتمر صحفي في ولاية "نيفادا"، موجهًا انتقادات لمنافس "ترامب" في الانتخابات الرئاسية المرشح الديمقراطي "جو بايدن".





وكما يتبين من خلال الفيديو المرفق، فقد كان مسئولو الانتخابات في مقاطعة "كلارك" بولاية "نيفادا" يطلعون المراسلين الصحفيين على التقدم الذي أحرزوه في عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية عندما ظهر مواطن بدت عليه علامات الغضب والاستياء على نحو مفاجئ حيث قاطع المؤتمر الصحفي أثناء إجابة مسجل الناخبين في المقاطعة على سؤال بشأن عدد الأصوات التي لم يتم بعد فرزها.









وفي بداية الفيديو المرفق شوهد مسجل الناخبين ويُدعى "جو جلوريا" وكان يتحدث للمراسلين قائلًا "كما ذكرت.. لسنا مستعدين للإفصاح عن هذه المعلومات"، ولم تمض سوى ثوان حتى ظهر المواطن المشار إليه خلفه مباشرة.





وظل مؤيد "ترامب" مجهول الهوية يصرخ قائلًا: "عائلة بايدن الإجرامية تسرق الانتخابات"، وأضاف: "وسائل الإعلام تتستر على الأمر.. امنحنا حريتنا جو بايدن"، وظل يردد جملة "جو بايدن يسرق الانتخابات" ثم مضى مبتعدًا؛ واستأنف مسئولو الانتخابات المؤتمر الصحفي فور رحيله.



