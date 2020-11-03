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منوعات

رجل يقيم حفلا للإعلان عن خيانة زوجته الحامل له

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:45 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تحول حفل إعلان زوجين عن جنس مولودهما إلى حفل تشهير بخيانة الزوجة، فقد استغل الزوج الحضور العائلي والأصدقاء وقام بسب الزوجة واتهامها بالخيانة مع أحد الحضور، وأن الطفل من هذا الرجل وليس منه. 

لحظات نزلت كالصاعقة على رأس الزوجة عندما وقف الزوج أمام الحضور مدعيًا  أن الطفل الذي تحمله هو طفل من شخص آخر،وقد سجل المشهد في مقطع فيديو والذي يظهر فيه الزوج يوجه اتهامات مروعة أمام الضيوف ويشير بأصابعه نحو الرجل الذي يدعي أنها خدعته معه بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

 والتقط الفيديو الزوج متحدثًا باللغة الإسبانية وهو يخاطب الحضور قائلًا: "لدي هنا وثيقة.. وأنتم تعلمون جميعًا أنني أتوقع ولدًا، وفي ايدي اختبار الحمل وأنتم تعلمون أنني سأكون أبًا، و لكن تم خداعي".

وأضاف "هذا دليل على أنها ليست حاملًا في شهرها الرابع لكنها في الواقع حامل في شهرها السادس."، حاولت الزوجة أن تطلب من زوجها مناقشة الأمر معها في الخارج ، لكنه كان مصمم على كشف الحقيقة امام الجميع.

ثم يقدم للجمهور لقطات للزوجة تبدو وكأنها تجوب مع حبيبها، الذي كان جالسًا بين الحضور،مضيفا "هذا ليس طفلي ، هذه الحفلة لهذين الاثنين"، عمت الفوضى في الحفل  بينما استمر الزوج يقول: "هذه الحفلة ليست لي ، بل من أجلهما، وسأتركها عند هذا الحد".

وانتهي الحفل بالمولود ، ليغادر الزوج وزوجته تلاحقه،  بينما اتجه الحضور  للتعبير عن غضبهم على الرجل الآخر بضربه.

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