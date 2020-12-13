شاهد.. مذيعة عربية تتعرض للإغماء على الهواء

فوجئ متابعو النشرة التونسية عبر التليفزيون الرسمي بانقطاع البث بعد أن سمعوا صوت مقدمة النشرة وكأنها فقدت الوعي، حيث انقطع صوتها، فقام التليفزيون الرسمي بقطع بث النشرة.











وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت خلاله المذيعة التونسية مقدمة نشرة الأخبار "درة الضاوي"، حيث انقطع صوتها وفقدت الوعي ومن ثم انقطع الإرسال وتوقفت النشرة.











وأعلن التليفزيون الرسمي في تونس عن إصابة المذيعة درة الضاوي بوعكة صحية أثناء تقديمها نشرة الثامنة مساءً، مما أفقدها تركيزها وأصيبت بالإغماء على الهواء، مما اضطر مسئولي النشرة إلى قطع البث.





وطمأنت إحدى مذيعات النشرة الجمهور على صحة زميلتها "درة الضاوي"، وقالت إنها ستتماثل الشفاء قريبا و ستعاود لممارسة عملها في أقرب وقت .