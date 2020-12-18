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منوعات

طليقة مؤسس شركة أمازون تكشف سر توزيع ثروتها على المواطنين

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:59 ص
صدى البلد
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مريم صليب
كشفت السيدة ماكنزي سكوت طليقة الملياردير الشهير جيف بيزوس مؤسس شركة امازون العالمية عن السر توزيعها اكثر من 4 مليار دولار من ثروتها منذ جائحة كورونا على المواطنين . 

وفقا لوسائل اعلام بريطانية، فإن السيدة ماكنزي اكدت ان فقراء الشعب الأمريكي والأشخاص أصحاب البشرة السمراء وعلى الأخص كانوا من اكثر المواطنين تضررا من جائحة كورونا و التغيرات السياسي التي طرأت بسبب الجائحة . 

و حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل" ، فإن السيدة ماكنزي، أوضحت أنها قامت يتوزيع أكثر من 4 مليار من الثروة التي حصلت عليها من الملياردير الشهير طليقها على الفقراء و المستحقين عن طريق جمعيات خيرية

جدير بالذكر أن ماكنزي أكدت خلال حديثها أن اثرياء العالم لم يهتزوا أو يصابوا بمكروه اثناء الجائحة، و لكنها عصفة بحياة ملايين من الفقراء، فهم يستحقون أن نقف بجانبهم . 
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