طليقة مؤسس شركة أمازون تكشف سر توزيع ثروتها على المواطنين

كشفت السيدة ماكنزي سكوت طليقة الملياردير الشهير جيف بيزوس مؤسس شركة امازون العالمية عن السر توزيعها اكثر من 4 مليار دولار من ثروتها منذ جائحة كورونا على المواطنين .





وفقا لوسائل اعلام بريطانية، فإن السيدة ماكنزي اكدت ان فقراء الشعب الأمريكي والأشخاص أصحاب البشرة السمراء وعلى الأخص كانوا من اكثر المواطنين تضررا من جائحة كورونا و التغيرات السياسي التي طرأت بسبب الجائحة .





و حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل" ، فإن السيدة ماكنزي، أوضحت أنها قامت يتوزيع أكثر من 4 مليار من الثروة التي حصلت عليها من الملياردير الشهير طليقها على الفقراء و المستحقين عن طريق جمعيات خيرية



