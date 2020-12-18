بسبب كرة .. شاب يعرض حياته للخطر و يواجه تمساحا .. فيديو

أحيانا شغفنا و فضولنا بداخلنا يدفعنا للخوض في الخطر من أجل المتعة فقط، و لكن قد يكون الخطر كبيرا ورائحة المغامرة تنادينا من بعيد فنتجه إليها دون ان نلتفت إلى عواقب ما قد يحدث .





وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، فإن لاعب كرة الجولف البالغ من العمر 32عاما، في ولاية فلوريدا الأمريكية عرض حياته للخطر بسبب كرة الجولف.





خرجت كرة الجولف من الملعب بعد أن صوبها اللاعب بقوة إلى بعيد في اتجاه بحيرة قريبة من ملعب الجولف الذي يقف داخله، و لكن لم يعلم أنه على موعد مع وحش ضخم ينتظره خارج البحيرة .





استقرت كرة الجولف فوق ظهر تمساح يبلغ طوله 10 أقدام، فقام الشاب بالاقتراب من التمساح من الخلف بهدوء للغاية حتى لا يشعر به و قام بالتقاط الكرة و فر التمساح إلى المياه.



