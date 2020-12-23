مشهد صادم.. الذعر يضرب شوارع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة .. فيديو

تداول رواد التواصل الاجتماعي في بريطانيا مقطع فيديو لمجموعة من المحلات التجارية الخاوية من السلع الغذائية و المنتجات بشكل عام، بعد إعلان وزير الصحة البريطالني مات هانكوك أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في بريطانيا و تسببت في زيادة الأعداد .





و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن المواطنين عبر تويتر نشروا مقطع فيديو لاصطفاف المواطنين من جديد أمام محلات السلع الغذائية بعد سحب كميات كبيرة للغاية و توافد المواطنين على المحلات من الخارج .





وفقا لما ورد في الصحيفة فإن المخزون الذي تعتمد عليه الدولة في التناقص كما حدث في الجائحة في مطلع العام الحالي و بالرغم من استعداد الحكومة إلا أن المواطنين في المملكة البريطانية في حالة ذعر شديد بسبب زيادة عدد الحالات في أكثر من 52 منطقة .





يظهر في الفيديو اصطفاف مئات المواطنين خارج المحلات التجارية، أما من الداخل فإن الأرفف خاوية تماما من كل السلع حتى المعلبات نفذت .