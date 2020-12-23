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منوعات

مشهد صادم.. الذعر يضرب شوارع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة .. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:46 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي في بريطانيا مقطع فيديو لمجموعة من المحلات التجارية الخاوية من السلع الغذائية و المنتجات بشكل عام، بعد إعلان وزير الصحة البريطالني مات هانكوك أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في بريطانيا و تسببت في زيادة الأعداد . 

و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن المواطنين عبر تويتر نشروا مقطع فيديو لاصطفاف المواطنين من جديد أمام محلات السلع الغذائية بعد سحب كميات كبيرة للغاية و توافد المواطنين على المحلات من الخارج . 

وفقا لما ورد في الصحيفة فإن المخزون الذي تعتمد عليه الدولة في التناقص كما حدث في الجائحة في مطلع العام الحالي و بالرغم من استعداد الحكومة إلا أن المواطنين في المملكة البريطانية في حالة ذعر شديد بسبب زيادة عدد الحالات في أكثر من 52 منطقة . 

يظهر في الفيديو اصطفاف مئات المواطنين خارج المحلات التجارية، أما من الداخل فإن الأرفف خاوية تماما من كل السلع حتى المعلبات نفذت . 
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