سمكة قرش بطول 3 أمتار تحاصر أبًا وابنه خلال رحلة صيد.. فيديو وصور

شهدت رحلة صيد لأب برفقة نجله المراهق موقفًا يحبس الأنفاس، حيث فوجئا بحصار قرش أبيض ضخم ، يُقدر طوله بحوالي 3 أمتار ونصف، للقارب القابل للنفخ الذي كانا متواجدين على متنه، وقد بقى القرش على مقربة منهما وظل يدور حول القارب على مدار نحو 10 دقائق.





وأفادت تقارير إخبارية بأن الأب "بريت مارتن" ونجله "آرتشي" كان يصطادان الأسماك بالقرب من جزيرة "روتنيست" قبالة ساحل مدينة "بيرث" الأسترالية عندما ظهر القرش أمامهما، وبعد مضي 10 دقائق على دورانه حول القارب بالقرب من سطح المياه، قرر الأب أن يشرع في تحريك القارب في محاولة للابتعاد عنه.









وصرح "بريت مارتن" لمحطة تلفزيونية أسترالية: "كل ما كان عليه (القرش) فعله هو فتح فكيه وأخذ قضمة من الأنبوب الهوائي القابل للنفخ وكان القارب سينهار".





وأضاف: "كنا نشعر بالذعر قليلًا.. شعرنا بمزيج من الصدمة والذهول"، وصرح نجله "آرتشي مارتن" قائلًا: "كنت خائفًا بعض الشيء لكن في الوقت ذاته كنت مندهشًا حيال المخلوق هائل الحجم القادم في اتجاهي".









يذكر أنه بعد بقاء القرش حول القارب لمدة تجاوزت الـ10 دقائق، استطاع الأب ونجله الابتعاد والانتقال إلى بقعة مختلفة للصيد ، ولم يتعرض أي منهما للأذى وكُتبت لهما النجاة من هذه المواجهة المباشرة دون الإصابة بخدش.



