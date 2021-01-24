مش في مصر بس.. والد عريس يطلب من المعازيم مغادرة القاعة.. لهذا السبب

ترتيبات حفل الزفاف للعروسين من أهم الأشياء التي قد يكون أي شخص مسئولا عنها، فإن الأب والأم في ذلك اليوم يسعيان بكامل جهدهما أن يكون ذلك اليوم من أجمل ليالي العمر ليسعدا أبناءهما.











ووفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن إحدى السيدات ذكرت أغرب موقف ساخر تعرضت له في حياتها.









وروت العروس البالغ عمرها 25 عاما أنها تعرضت لموقف ساخر يوم زفافها، عقب انتهاء الحفل، فقام والد العريس بجمع الكراسي في الزفاف وطلب من الحضور من الأصدقاء والأقارب القيام من فوق الكراسي لأن الكراسي ملك لصاحب قاعة الزفاف ويريدها في تلك اللحظة.











شعر أصدقاء العروس بالحرج الشديد حينما طلب والد العريس منهم بالقيام وترك الكراسي والطاولات، ولكن وافقوا في النهاية، لم يتوقف الأب عن ذلك الحد، بل طلب منهم جمع المال لإعطاء صاحب القاعة المال، ولكن كانت مزحة منه حتى يتخلص من أجواء التوتر التي حدثت بسببه.

