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أخبار العالم

ترقب كبير بعد اجتماع اللجنة الدستورية الليبية.. وتخوف من عودة الإخوان للواجهة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:11 م
ليبيا
ليبيا
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قسم الخارجي
انتهى اللقاء الثاني للجنة الدستورية الليبية، والذي انطلق في مدينة الغردقة، في 19 يناير، إذ اتفق المشاركون في أعماله على إجراء الاستفتاء على الدستور المعد من جانب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

ووفقًا لما ذكرته تقارير لوسائل إعلام يبية والتي أفردت مساحات للحديث عن هذا الاجتماع ومنها وكالة الأنباء الليبية، فإن المشاركين في إجراء الاستفتاء، اتفقوا علي تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاثة بنظام 50+1 وإلغاء المادة السابعة منه، وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر من العام 2018.

واتفق الحاضرون على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير المقبل ودعوة المفوضية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات، وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.

كما وافقوا على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة لتفعيله وتوفير الدعم اللازم والضروري لإجراء الاستفتاء.

وكانت وكالة الجماهيرية للأنباء في وقت سابق، تسلمت نسخة عن كلمة رئيس فريق الدعم الانتخابي والقسم القانوني والدستوري بالبعثة الأممية، وممثل الأمم المتحدة في اجتماعات اللجنة الدستورية، بانتو لينش، والتي تنص على أنه لابد من مراعاة عامل الزمن لإمكانية تنظيم الانتخابات وفق الموعد المحدد لها، وضمانات مصداقيتها، وفترة الـ60 يومًا للمشاورات بين برلمان طبرق ومجلس الدولة الاستشاري وعمل اللجنة القانونية.  

يذكر أن مؤيدي نظام الراحل القذافي ممنوعون من المشاركة أو الإدلاء بأصواتهم بسبب قانون العزلة السياسية، بالإضافة إلى الليبيين النازحين والمهاجرين الذين لا يحق لهم لا المشاركة كمرشحين أو حتى مصوتين. 

ومع كل هذا، هناك تخوف من عودة الإخوان للواجهة، فذكرت وسائل الإعلام اللليبية أن جماعة الإخوان الإرهابية ستستفاد من إجراء هذا الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات نفسها، حيث تبقيهم في الواجهة لمدة أطول.
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