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محافظات

مواجهة كورونا.. ضبط 29 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات وإغلاق مركز للدروس بمركز مغاغة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:26 م
صدى البلد
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أيمن رياض

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، حملات متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن الدولة بشأن متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحالة العامة داخل الشوارع والقضاء على أي تجمعات من المواطنين، بالإضافة لمتابعة مدي التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الواقية.


يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية على وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، مع القضاء على اى تجمعات من المواطنين، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.


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وقال محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة مغاغة ، انه تم خلال الحملات تحرير 29 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين بوسائل النقل العام، حيث تم تطبيق الغرامة الفورية على المخالفين، كما تم خلال الحملات اغلاق مركز للدروس الخصوصية لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعليمات الصادرة بالقضاء على اى تجمعات من المواطنين.


في سياق متصل أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.


وقال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء، وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والصيدليات، ومحلات المستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.


ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والأجهزة الأمنية، وإدارة التفتيش الصيدلي، بمديرية الصحة، أسفرت عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص بداخل احدى الصيدليات بمدينة مطاي، ومخصص للبيع لباقي صيدليات المراكز المجاورة، حيث تم تحريز ادوية بدون فواتير داخل المخزن ، كما تم تحريز جهاز حاسب آلي يحوي معلومات عن الأدوية وكمياتها، وتم تحرير المحاضر اللازمة، و تسليم المضبوطات للنيابة لتوالي التحقيقات، كما طبقت الوحدة المحلية الغرامة الفورية علي 14 مخالف للإجراءات الوقائية والاحترازية.

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