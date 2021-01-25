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محافظات

الموافقة على خزان أكسجين سعة 3000 لتر لصالح مستشفى رأس غارب

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:01 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إبراهيم جادالله

أعلن النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على الطلب المقدم منه بالتعاون مع النائب عبد الرحيم كمال والنائب محمد سعيد الدابى عضوا مجلس الشيوخ بتوفير خزان أكسجين سعة 3000 لتر لمستشفى رأس غارب وذلك لعدم وجود خزان أكسجين بالمستشفى والاعتماد على الاسطوانات.


وأوضح النائب فى الطلب المقدم لوزيرة الصحة أنه أصبح من الضروري توفير خزان أكسجين للمستشفى لخدمة المرضى وعدم الاعتماد على الاسطوانات التى قد تتسبب فى كارثة فى حالة زيادة الحالات التى تحتاج إلى أكسجين .

وكشف حسام عوض الله  أنه يولى الملف الصحى اهتمام بالغ ويسعى بالتعاون مع أجهزة الدولة ووزارة الصحة للوصول إلى أعلى خدمة طبية مقدمة لأهالى البحر الاحمر فى كل مدن المحافظة وأن الملف الصحى بالمحافظة يحتاج إلى الكثير لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة دعم مستشفيات الحكومة لتقديم خدمة طبية متميزة، لعلاج المواطن البسيط محدود الدخل الذي لا يستطيع تلقي الخدمة الصحية في مستشفيات خاصة تكلف مبالغ مالية كبيرة.

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