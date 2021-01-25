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محافظات

انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الغردقة.. اليوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:38 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، وذلك صباح اليوم الاثنين من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الثانية ظهرًا.

وأكد بيان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار عن منطقة الميناء، وعمارات الحجاز، ومحطة غاز تك، والحرفيين، وعمارات أبوجميعة، بلوكات الروضة، غراب المياه التابع لشركة المياه وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء إحترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر ، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن .
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